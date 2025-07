Hauptman izpostavil uspešno delo, a opozorilo pred Parizom še vedno visi v zraku

Po 19. etapi Dirke po Franciji, v kateri je Tadej Pogačar zasedel tretje mesto za Thymenom Arensmanom in Jonasom Vingegaardom, je športni direktor ekipe UAE Emirates Andrej Hauptman v pogovoru za Sportal izpostavil, da dirka še ni končana. Čeprav Pogačarjeva prednost znaša več kot štiri minute, se morajo do Pariza izogniti še dvema nevarnima pastema – sobotni razgibani etapi in nedeljski, ki letos ni klasična parada šampionov. "Zdaj moramo le še varno pripeljati vse skupaj do cilja," po zadnji gorski etapi na Touru pravi Hauptman, a hkrati opozarja: "Zadnja dneva bosta zahtevna, maksimalna osredotočenost je ključna."

V petek smo na Dirki po Franciji spremljali zadnjo gorsko etapo, česar nismo vajeni, saj je ta rezervirana za soboto oziroma je takrat na sporedu tudi posamični kronometer. Povrhu vsega je bila skrajšana zaradi bolezni krav, zaradi česar so morali izpustiti prelaz Col des Saises.

Zato je šlo na 95-kilometrski trasi na polno od začetka. Lep čas je bil v ospredju Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), a je imela glavnina vse pod nadzorom. V taboru Tadeja Pogačarja so kapetana in nosilca rumene majice želeli varno pripeljati do vznožja zaključnega vzpona La Plange, ki je meril 19,1 kilometra.

Hauptman poudaril, zakaj je bila ekipa UAE Emirates vseskozi v ospredju

Povrhu vsega je bil napovedan dež, ki je tudi dejansko dodobra namočil kolesarje in cesto, zaradi česar so pri UAE Emirates, kot je za Sportal povedal športni direktor Andrej Hauptman, sprejeli taktično zamisel: "Težka etapa je bila. Odločili smo se, da bomo nadzorovali potek dogodkov. Vedeli smo, da bo nevaren spust in povrhu vsega še dež. Zato smo bili vseskozi v ospredju. Na koncu je Tadej varno pripeljal rumeno majico do cilja. Morda smo si želeli tudi etapno zmago, ampak super za danes."

Foto: Reuters

Etapna zmaga je sicer ušla, a s taktičnega vidika je bila to zanesljiva predstava UAE Emirates, saj ima Pogačar štiri minute in 24 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom, ki je tokrat v zaključnem boju vzpenjanja pridobil dve sekundi v primerjavi s Pogijem, za katerim se je vozil celoten klanec na La Plange. Veliki zmagovalec je postal Thymen Arensman – za kolesarja INEOS Grenadiers je to druga letošnja zmaga.

Hauptman opozarja

"Zdaj moramo le še varno pripeljati vse skupaj do cilja," o trenutnem položaju Pogačarja v lovu na skupno zmago pravi Hauptman, a ob tem izpostavlja, da si ne smejo privoščiti niti sekunde nepazljivosti. Sobota prinaša razgibano etapo, kjer se pričakuje beg dneva, v ekipi UAE Emirates pa imajo jasen cilj: "Skušali bomo voziti varno, brez tveganj pripeljati do cilja."

Tako kot vsi kolesarji je tudi Tadej Pogačar utrujen po že skoraj tritedenskem peklenskem dirkanju. Foto: Reuters

Nedelja, ki je bila v preteklosti namenjena paradi šampionov, ima letos drugačen predznak. V zaključnih krogih se bodo kolesarji povzpeli tudi na olimpijski Montmartre, zaradi česar bo dogajanje nepredvidljivo: "Zadnji dan je kar težek. Ni klasična parada, tudi tam se lahko kaj zgodi," opozarja izkušeni glavni strateg ekipe.

Pogačar po skoraj treh tednih dirkanja ostaja miren in zbran. Tako kot pri vseh se tudi pri njem pozna utrujenost. Letošnja dirka je bila namreč izjemno naporna, saj so bile hitrosti izjemno visoke, prav tako je bilo veliko pritiska in napadov z vseh strani. "Vse v redu. Za zdaj je vse dobro," Hauptman verjame, da bo Tadej uspešno prestal še zadnja dva testa.

Slovenski šampion je torej tik pred tem, da osvoji svoj četrti Tour de France, s čimer bi se na petem mestu izenačil s Chrisom Froomom, medtem ko bi bila pred njim le še četverica kolesarjev, ki je slovito dirko osvojila petkrat.