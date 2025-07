Nizozemec s skrajnimi močmi do zmage, Vingegaard vzel dve sekundi Pogačarju

Zmagovalec skrajšane 19. etape Dirke po Franciji je Nizozemec Thymen Arensman (Ineos Grenadiers). Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) je ubranil rumeno majico, mu je pa Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) z bonifikacijami za drugo mesto v etapi odvzel dve sekundi v skupnem seštevku. V begu je bil danes Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), a je zato porabil veliko moči in je na zaključnem vzponu etape, na prelazu La Plagne, izgubil ogromno časa in zdrsnil v skupnem seštevku. Njegov moštveni kolega Florian Lipowitz se je še malce utrdil na tretjem mestu.

"Popolnoma sem uničen. Ne morem verjeti. Že ena zmaga na Touru je nekaj neverjetnega, ko mi je uspelo med ubežniki, danes, ko mi je uspela še druga in to iz skupine favoritov, najmočnejših kolesarjev na svetu, pa sem popolnoma brez besed. To so kolesarji, za katere pomisliš, da sploh niso ljudje, a sem verjel, želel sem si jih premagati. Uspelo je in to je nekaj norega," je z bledim obrazom v cilju razlagal Thymen Arensman, ki se je kljub veličastni zmagi, svoji drugi na letošnji francoski pentlji (najboljši je bil že v 14. etapi), zaradi izmučenosti komajda zmogel nasmehniti.

V cilj je prišel pičli dve sekundi pred Jonasom Vingegaardom, ki se je z drugim mestom na račun bonifikacij za dve sekundi približal Tadeju Pogačarju v skupnem seštevku. Slovenčeva prednost v boju za rumeno majico zdaj znaša štiri minute in 24 sekund. Tretji je Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) z 11 minutami in devetimi sekundami zaostanka. Nemec je bil danes četrti, proti Škotu Oscarju Onelyju (Picnic PostNL) je pridobil 41 sekund.

Z junaško vožnjo in pobegom se je danes na prvih kategoriziranih klancih skrajšane etape od Albertvilla do La Plagna izkazal Lipowitzev mentor Primož Roglič. Njegov beg je bil neuspešen, pobral pa mu je toliko moči, da je na zaključnem vzponu omagal in v cilj prišel na 27. mestu, 12 minut in 39 sekund za zmagovalcem. V skupnem seštevku je izkušeni Kisovčan s petega zdrsnil na osmo mesto.

Dirka po Franciji, potek 19. etape: Cilj: Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) je zdržal do cilja in se veselil še druge etapne zmage na letošnjem Touru. Jonas Vingegaard je v zaključku napadel Pogačarja, a se ga je Slovenec držal do cilja, je pa Danec z drugim mestom in bonifikacijskimi sekundami pridobil nekaj malega proti rumeni majici. Lipowitz je bil četrti. 🏆 He played, he won! A look back at the last kilometer of stage 19 and the victory of @ThymenArensman!



🏆 Il a joué, il a gagné ! Retour sur le dernier km de l'étape 19 et la victoire de @ThymenArensman !#TDF2025 pic.twitter.com/ScQygOeUi2 — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2025 1,6 km do cilja: Lipowitz je pospešil, Onely je odpadel, Pogačar in Vingegaard se držita Nemca, trojica pa vozi 15 sekund za vodilnim Arensmanom. 2 km do cilja: Arensmanu zmanjkuje moči, zdaj ima le še 17 sekund prednosti pred Pogačarjevo skupino, v tej trpi Oscar Onely, medtem ko se Vingegaard in Lipowitz držita Slovenca. 4 km do cilja: Nizozemec ohranja dobrih dvajset sekund prednosti pred četverico najboljših kolesarjev na Touru. Roglič zaostaja že več kot osem minut. 🏁 3.9KM



Only 22" between 🇳🇱Thymen Arensman and the Yellow Jersey Group.



Il n'y a que 22" entre 🇳🇱Thymen Arensman et le groupe Maillot Jaune.#TDF2025 pic.twitter.com/Nso0VrACbp — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2025 5 km do cilja: Pogačar, Vingegaard, Lipowitzs in Onely so se vodilnemu Arensmanu približali na 25 sekund. 7 km do cilja: Pogačar je pospešil, držijo se ga Vingegaard, Onely in Lipowitz, Arensman vztraja v vodstvu s 30 sekundami prednosti. Rogličeva skupina vozi že šest minut in pol za čelom dirke. 9 km do cilja: Pogačar diktira tempo v skupini favoritov, Arensman vozi 34 sekund pred njo. Roglič je že pet minut in 25 sekund za vodilnim Nizozemcem. 30 second lead for @ThymenArensman over the Yellow Jersey group with 10km to go ⏱️



30 secondes d'avance pour @ThymenArensman sur le groupe Maillot Jaune à 10km du sommet 🔛#TDF2025 pic.twitter.com/Ivvek0H2rs — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2025 11 km do cilja: Pogačarju in Vingegaardu so se pridružili še Gall, Healy, Lipowitz, Onely in Johannessen, Thymen Arensman ima zdaj že pol minute prednosti pred njimi. Rogličev zaostanek se bliža štirim minutam, kar pomeni, da Kisovčan peto mesto v skupnem seštevku predaja Avstrijcu Gallu. 12 km do cilja: Nizozemec Arensman ima 14 sekund prednosti pred Pogačarjem in Vingegaardom, ki sta spustila tempo, približujejo se jima še Gall, Healy, Lipowitz, Onely in Johannessen. 13 km do cilja: Arensman se je odpeljal v vodstvo in ima nekaj metrov prednosti pred Pogačarjem in Vingegaardom. Danec se ves čas drži za Slovencem in najbrž upa, da bo v zaključku dovolj močan za etapno zmago. 13,4 km do cilja: Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) je prišel do sape in napadel vodilna Pogačarja in Vingegaarda. Slovenec pokriva vse napade. Trojica ima že 14 sekund prednosti pred Gallom in že 24 pred nosilcem bele majice Lipowitzem. 14 km do cilja: Arensman je sprožil še en napad, na katerega je silovito odgovoril Pogačar, ki mu lahko sledi le Vingegaard. 💛 Attack by @TamauPogi 14 km from the finish line! Jonas Vingegaard follows.



💛 Attaque de @TamauPogi à 14 km de l'arrivée ! Jonas Vingegaard le suit comme son ombre.#TDF2025 pic.twitter.com/Dpgw6wRCwR — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2025 14,5 km do cilja: Felix Gall je pospešil, Pogačar, Vingegaard, Healy, Arensman, Lipowitz, Onely in Johannessen mu sledijo. 15 km do cilja: V skupini okoli rumenega Pogačarja so še Narvaez, Vingegaard, S. Yates, V. Paret-Peintre, Healy, Arensman, Lipowitz, Gall, Onely, van den Broek in Johannessen. Roglič zaostaja že minuto in pol, danes utegne zdrsniti po lestvici skupnega seštevka. 16 km do cilja: Decathlon AG2R La Mondiale vleče skupino favoritov, Felix Gall ima možnost prehiteti Rogliča in priti na peto mesto v skupnem seštevku, Pogačar ima ob sebi še Jonathana Narvaeza, Jonas Vingegaard pa Simona Yatesa. Spet močneje dežuje. 18 km do cilja: Wellens je popustil, tudi Campenaerts, Roglič, O'Connor, Martinez, Vlasov in Armirail so izpadli iz skupine favoritov. V tej se Vingegaard drži Pogačarja, Lipowitz pa Onelyja. 19 km do cilja: Kolesarji so začeli zaključni vzpon dneva, razredčeno glavnino na La Plagne (19,1 km/7,2 %) vodi Tim Wellens (UAE Emirates), Pogačar se pripravlja na napad, Roglič pa je v begu potrošil ogromno moči in zdaj stežka sledi skupini z rumeno majico. La Plagne, here we goooo 💪#TDF2025 pic.twitter.com/W8WPYaGoJZ — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2025 22 km do cilja: Rogličevega bega je konec, ujela ga je močno razredčena glavnina s Pogačarjem, ki bo danes najbrž poskušal napasti etapno zmago. Dež je ponehal. 25 km do cilja: Primož Roglič se trudi, a je njegova prednost pred glavnino v dolini skopnela na vsega 15 sekund. 🌧️🌧️🌧️At the bottom of the Cormet de Roselend descent, 🇸🇮 @rogla leads the way alone in the rain!



🌧️🌧️🌧️Au bas de la descente du Cormet de Roselend, 🇸🇮 @rogla ouvre la route en solitaire et sous la pluie !#TDF2025 pic.twitter.com/OWDlupYb8g — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2025 29 km do cilja: Zdaj kolesarji vozijo že v močnem dežju, Paret-Peintre in Martinez sta že v glavnini, ta pa se je vodilnemu Rogliču približala na vsega pol minute. 🚀It's 🇸🇮 @rogla out front on a solo mission with Valentin Paret-Peintre just behind by 24".



🚀 🇸🇮 @rogla en mission solo avec Valentin Paret-Peintre juste derrière à 24".#TDF2025 pic.twitter.com/ebabRtslRz — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2025 34 km do cilja: Roglič je z izjemnim spustom po vlažni cesti še pridobil prednost, 20 sekund ima naskoka pred Paretom-Peintrom, pa 33 pred Martinezom in minuto pred glavnino. 43 km do cilja: Roglič je na spustu, ki ga pozna kot lasten žep, močno pospešil in se zdaj sam vozi na čelu dirke. Pred Martinezom in Paretom-Peintrom je pridobil 11 sekund prednosti, pred skupino z rumeno majico pa nekaj manj kot minuto. Vedno močneje dežuje, podobno je tudi na cilju. 51 km do cilja: Roglič in Paret-Peintre sta v zadnjih kilometrih klanca pospešila, se začasno otresla Martineza, ki pa je tik pred vrhom spet ujel priključek in nato dobil šprint za nove gorske točke. Prednost vodilne trojice je spet malce poskočila in zdaj znaša 47 sekund. Sledi dolg spust v dolino, pa nato zaključni vzpon dneva na La Plagne, kjer utegne kolesarje pričakati slabo vreme. 54 km do cilja: Roglič s kolegoma ubežnikoma vozi le še 25 sekund pred glavnino, medtem smo s terena dobili informacije, da v cilju na La Plagnu močno dežuje. 57 km do cilja: Kolesarji se vzpenjajo na Cormet de Roselend (5,8 km/6,5 %, II. kategorija), Roglič, Martinez in Paret-Peintre le dobre pol minute pred glavnino. 63,5 km do cilja: Lenny Martinez je osvojil prvi gorski cilj dneva, z Rogličem in Peretom-Peintrom se spušča s 34 sekund pred Campenaertsom, Fossom, Rubiom in Armirailom, pa 55 sekund pred glavnino, na čelu katere tempo še naprej diktira Wellens (UAE Emirates). 65 km do cilja: Peret-Peintre se je priključil Rogliču in Martinezu na čelu dirke, trojica vodi s 33 sekundami pred skupino s Campenaertsom, pa 50 sekund pred glavnino. Gruppetto z zeleno majico zaostaja že več kot sedem minut. 68 km do cilja: Pospešila sta Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) in Lenny Martinez (Bahrain – Victorious), lovi ju še Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Campenaerts, Storer, Rubio, Armirail in Tobias Foss pa že bolj zaostajajo. Glavnina je trenutno 45 sekund za Rogličem. Primoz Roglic and Lenny Martinez are together in front 4km from the summit, @Valent1_Paret a few seconds behind 🔛 @rogla et Lenny Martinez sont partis à deux à 4km du sommet, @Valent1_Paret est à quelques secondes derrière ⛰️#TDF2025 pic.twitter.com/mq0tJUJNLq — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2025 69 km do cilja: Vodijo Primož Roglič, Lenny Martinez, Valentin Paret-Peintre, Einer Rubio in Bruno Armirail. Deset sekund za njimi vozita Victor Campenaerts in Michael Storer, glavnina pa je 23 sekund za čelom dirke. Glavnino vodi Tim Wellens (UAE Emirates), stik z njo pa je izgubil Sepp Kuss (Visma). 73 km do cilja: Vodilna skupina se je močno skrčila, Roglič pa ostaja v njej. Ima pa le majhno prednost pred glavnino. 🩷 @Alexbaudin73 is in the lead in front of his fans! The battle is on on the first slopes of the day!



🩷 @Alexbaudin73 passe en tête devant ses supporters ! La course est lancée dans les premières pentes du jour !#TDF2025 pic.twitter.com/Bkfyqf24Dj — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2025 74 km do cilja: Glavnini se je malce oddaljila velika skupina kolesarjev, v tej pa je tudi Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe). 75 km do cilja: Kolesarji se že vzpenjajo na Col de Pre (12,6 km/7,8 %), na čelu glavnine je že zelo pestro, vrstijo se skoki in napadi. ⛰️ PROFILE - COL DU PRÉ ⛰️



The first two difficulties of the day with the Col du Pré and the Cormet de Roseland in it's wake.



Premières difficultés et premier enchaînement de la journée avec le Col du Pré et le Cormet de Roseland dans la foulée.



📏12,6 km / 5,9 km

🥵 7,7% /… pic.twitter.com/BkL0wJpWGV — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2025 81 km do cilja: Jonathan Milan (Lidl - Trek) je pobral 20 točk na letečem cilju in se tako še utrdil v seštevku za zeleno majico. V tem ima zdaj 352 točk, edini, ki ga še resno ogroža, Tadej Pogačar, pa jih ima 257. 💚 20 more points for Jonathan Milan! The green jersey is within his grasp!



💚 20 points de plus pour Jonathan Milan ! Le maillot vert lui tend les bras !#TDF2025 | @wlcmagazine pic.twitter.com/jO5v0Ca7FO — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2025 14:46 (93,1) km do cilja: Kolesarji so prevozili kilometer nič in zadnja gorska etapa letošnjega Toura se je začela tudi zares. Na čelo glavnine se je takoj postavil Quinn Simmons iz moštva Lidl - Trek, ta ameriška ekipa pa bo poskušala preprečevati pobege do letečega cilja, kjer bo točke iskal nosilec zelenem majice Jonathan Milan. Leteči cilj v Villard-Sur-Doronu je že na 12. kilometru etape, kmalu za tem pa se že začenja prvi vzpon dneva. Štart: Današnja etapa je skrajšana na le dobrih 93 kilometrov, štart pa je bil prestavljen za eno uro, na 14.30. Kolesarji so se že podali na zaprto vožnjo. Na sporedu so danes vseeno ostali trije kategorizirani klanci, sploh na zadnjem, La Plagne, pa se bodo najverjetneje spet pokazali favoriti za skupno zmago. Takole je v cilju današnje etape: Dobrodošli, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva! Pred nami je nova zahtevna etapa Toura, ki pa je zaradi težav lokalnih govedorejcev doživela nekaj sprememb. Tadej Pogačar brani rumeno majico, ima štiri minute in 26 sekund prednosti pred Jonasom Vingegaardom, pa 11 minut in 23 sekund pred Florianom Lipowitzem, ki bo moral do konca dirke krčevito braniti stopničke. Nemec ima le 22 sekund prednosti pred Škotom Oscarjem Onelyjem, pa eno minuto in 48 sekund pred moštvenim kolegom Primožem Rogličem.

Pred etapo

Protokoli ob štartu bodo kljub spremembi trase potekali po načrtu. Vse skupaj se bo ob 14.30 začelo v olimpijskem Albertvillu. Po sedmih kilometrih parade bodo kolesarji zavili na cesto D925, kjer bo ob 14.45 uradni štart. Dirka se bo nato priključila prvotni trasi malo pred krajem Beaufort, natančneje 52,4 kilometra po prvotnem časovnem razporedu.

Skrajšana trasa 19. etape Dirke po Franciji:

Zaradi izpuščenega vzpona na Col des Saisies bo etapa zdaj dolga le 93,1 kilometra, kar je precej manj od sprva načrtovanih 130,6 kilometra. Kljub krajši razdalji bo etapa ostala zahtevna. Vsebovala bo gorske cilje Cote d'Henry-Ugine, Col du Pre, Cormet de Roseland in zaključni vzpon na smučarsko središče La Plagne.

Najbolj strm del trase bo vzpon na prelaz Col du Pré. Klanec najtežje, ekstra kategorije je dolg 12,6 kilometra in ima 7,7-odstotni povprečni naklon, s tem da bo zadnjih 7,6 kilometra klanec kar devetodstoten.

Sledita spust in nato vzpon na del prelaza Cormet de Roselend (5,9 km, 6,3-odstotni naklon), ki jima bosta sledila zelo hiter spust in nato še zadnji izziv, ciljni vzpon na La Plagne.

Zadnjih 19 kilometrov z več kot sedemodstotnim povprečnim naklonom, za katere bodo kolesarji potrebovali skoraj eno uro, bo pomenilo še zadnji brutalen izziv za favorite za skupno razvrstitev, preden zapustijo gore. Vzpon je zelo enakomeren, a pri takšnih naklonih že najmanjša razlika lahko veliko pomeni.

Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki zelo pametno brani rumeno majico, se v 19. etapo podaja s štirimi minutami in 26 sekundami prednosti pred edinim pravim tekmecem na tem Touru, Jonasom Vingegaardom (Visma | Lease a Bike).

Zelo zanimiv bo boj za tretje mesto, v katerem se lahko spremeni še marsikaj. Spodnjo stopničko zmagovalnega odra trenutno zaseda Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki ima le 22 sekund prednosti pred Britancem Oscarjem Onleyjem (Team Picnic PostNL) ter minuto in 48 sekund pred moštvenim kolegom Primožem Rogličem, ki je z včerajšnjim begom spet močno opozoril nase.

Do konca Toura nato ostajata še dve etapi, razgibana sobotna in nedeljska v Parizu, ki jo bo začinilo kar trikratno prečkanje klanca Montmartre, kar odpira možnosti širšemu krogu kolesarjev.

