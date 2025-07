V kolesarski ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe verjamejo, da imajo pravo kombinacijo: mladeniča z močnim motorjem in veterana z izkušnjami. Športni direktor moštva Rolf Aldag je razumljivo govoril o Florianu Lipowitzu in Primožu Rogliču, ki sta še v igri za tretje mesto – za zdaj najbolje kaže Nemcu. Medtem pa šef ekipe Ralph Denk poudarja, kakšno vrednost ima slovenski kolesarski šampion.

Florian Lipowitz je v četrtek v kraljevski alpski etapi Dirke po Franciji prvič na letošnjem Touru udaril v nekoliko močnejši zid, potem ko na zaključnem vzponu na Col de la Loze ni mogel obdržati stika z najboljšimi in je v boju za tretje mesto izgubil nekaj dragocenega časa pred še enim presenečenjem Dirke po Franciji, vsega 22-letnim Britancem Oscarjem Onleyjem (Team Picnic PostNL). Iz ozadja se mu je približal tudi moštveni kolega Primož Roglič, ki je hkrati njegov kapetan in tudi mentor.

Pred zadnjimi tremi etapami Toura, ki se bo v nedeljo končal v Parizu, imajo tako pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe dve orožji v boju za tretje mesto, a lahko ostanejo brez njega, če bo Onley nadaljeval takšne predstave. Za Lipowitzem namreč zaostaja za vsega 22 sekund, Roglič pa je od Nemca oddaljen minuto in 48 sekund.

Aldag: To je celotna zgodba – močan mlad motor in Primož

Na vsakem koraku Dirke po Franciji se sicer zelo nazorno vidi, kako Roglič kot pravi mentor usmerja mlajšega nemškega moštvenega kolega, kar poudarja tudi športni direktor ekipe Rolf Aldag: "To je celotna zgodba. Imamo močan mlad motor z nič izkušnjami na Touru. S Primožem, ki ima devet uvrstitev na oder za zmagovalce na Grand Tourih, je to popolna kombinacija."

Rolf Aldag Foto: Ana Kovač

"Naš cilj so stopničke v Parizu, bela majica (v njej kolesari Lipowitz, op. a.) bi lahko bila dodaten bonus. Že oktobra smo si kot cilj zastavili zmagovalni oder, le strategije ne. Vedeli pa smo, da smo lahko konkurenčni za stopničke," je o ciljih dodal Aldag, ki je na vprašanje, ali mora ekipa morda v ospredje potiskati mlajšega Lipowitza, jasno odgovoril: "Ne berem družbenih omrežij in novic. Naš cilj so stopničke."

Denk: S Primožem smo osvojili Grand Tour

Šef ekipe Ralph Denk ne skriva zadovoljstva s tem, kako se je pred letom in pol v ekipo vključil izkušeni slovenski zvezdnik in kaj vse je prinesel v nemško-avstrijsko zasedbo. Pred začetkom Toura pa so bili nekateri nemški mediji nekoliko skeptični glede Rogliča, a je Denk ob tem jasen: "Pojdite kar skozi karavano in vprašajte, kdo je osvojil Grand Tour. Kot ekipa smo s Primožem zmagali na Vuelti. Po mojem je letos odlično osvojil Dirko po Kataloniji. Dobro, moral je končati Giro zaradi padcev. A na koncu je še vedno kolesar svetovnega razreda. V tretjem tednu Toura vidimo, kako močan je, kako pametno tekmuje in koliko izkušenj ima."

Ralph Denk Foto: Ana Kovač

Tudi sam izpostavlja vrednost Primoža v luči razvoja 24-letnega Lipowitza, ki je tako kot slovenski kolesar presedlal v kolesarstvo iz zimskega športa, le da Nemec iz biatlona: "To so nove okoliščine za nas. Florian je pred njim v generalni razvrstitvi. Ne vem, morda bomo v prihodnje imeli pravo sanjsko ekipo."