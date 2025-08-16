Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Bournemouth Liverpool Anthony Taylor Kev Chatterton Antoine Semenyo angleško prvenstvo

Sobota, 16. 8. 2025, 10.05

12 minut

Rasistični napad na Antoina Semenya

Rasistični incident pokvaril spektakel na Anfieldu, policija sprožila preiskavo

Avtorji:
R. P., STA

Antoine Semenyo je na Anfieldu kar dvakrat zatresel mrežo Liverpoola.

Antoine Semenyo je na Anfieldu kar dvakrat zatresel mrežo Liverpoola.

Foto: Reuters

S tekmo med prvaki Liverpoolom in Bournemouthom se je v petek zvečer začela nova sezona angleškega nogometnega prvenstva. Srečanje je na koncu s 4:2 dobil Liverpool, a tekmo na Anfieldu je zasenčil rasistični napad na igralca gostov Antoina Semenya. Policija je s tribun pospremila navijača in sprožila preiskavo.

Liverpool
Sportal Liverpool v zadnjih minutah le do zmage, neuspešen Šeškov snubec v času kosila pri Aston Villi

Sodnik Anthony Taylor je tekmo prekinil v 29. minuti, potem ko ga je Antoine Semenyo obvestil o tem, da ga eden izmed navijačev nadleguje z rasističnimi opazkami. Sledil je sodniški posvet z glavnima trenerjema in kapetanoma ter javno obvestilo navijačem, da naj prenehajo z neprimernim navijanjem, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Policisti naj bi že ob polčasu obiskali sodniško sobo in pridobili informacije o incidentu. Policija iz mesta Beatlov je kasneje sporočila, da je s tribun med tekmo pospremila 47-letnega moškega in da se je začela preiskava.

Glavni sodnik Anthony Taylor je imel zaradi rasističnih opazk, namenjenih Antoinu Semenyu, posvet z obema trenerjema.

"Policija ne bo tolerirala nikakršnega sovražnega obnašanja. Vse tovrstne incidente obravnavamo z vso resnostjo. Za odgovorne bomo zahtevali prepovedi obiska tekem," je dejal vodja policijskih sil na tekmi Kev Chatterton.

Incident so obsodili tudi pri domačem klubu. "Liverpool je seznanjen z obtožbo, da je na nocojšnji tekmi eden izmed navijačev igralcu namenil rasistične žaljivke. Obsojamo vse vrste rasizma in diskriminacije, tovrstnem obnašanju ni mesta v naši družbi," je dejal tiskovni predstavnik kluba.

Antoine Semenyo je 25-letni ganski reprezentant. Rodil se je v Angliji kot sin Ganca in Francozinje.

Semenyo je v drugem polčasu dvakrat zadel za goste za izenačenje na 2:2, a Liverpool je v zaključku tekme vendarle prevesil razmerje moči v svojo korist in slavil s 4:2.

Danes se bo nadaljevalo uvodno dejanje angleškega prvenstva s petimi tekmami, prva se bo začela že ob 13.45 med Aston Villo in Newcastlom, v nedeljo pa sledi vrhunec, ko bi lahko Benjamin Šeško debitiral za Manchester United na derbiju proti Arsenalu.

Bournemouth Liverpool Anthony Taylor Kev Chatterton Antoine Semenyo angleško prvenstvo
