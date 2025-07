Pogačarjeva izjava "Konec je z mano, mrtev sem" gre lahko končno v pozabo #video

Tadej Pogačar je pred dvema letoma na Dirki po Franciji v etapi s ciljem na Col de la Loze v trenutku velike krize, ko ni več zmogel tempa najboljših, izrekel znamenite besede: 'Konec je z mano, mrtev sem," s čimer je ekipi dal vedeti, da se je znašel v brezizhodni situaciji. V dneh, ko se je približevala današnja 18. etapa, v kateri so se kolesarji za konec spet povzpeli na zlovešči prelaz Col de la Loze, so posnetek neprestano predvajali na Eurosportu, v različicah pa se je pojavljal tudi na družbenih omrežjih.

Ko ga je danes po koncu etape, v kateri se je simbolično maščeval lastnim nogam izpred dveh let, poročevalec Eurosporta Matt Stephens spomnil na tiste besede in mu namignil, da po današnji predstavi ni več razloga, da bi vrteli ta stari posnetek, se je Pogačar le nasmehnil.

"Hvala bogu," je odvrnil odlično razpoloženi Pogačar, ki je danes spet povečal prednost pred glavnim rivalom v boju za rumeno majico Jonasom Vingegaardom. "Že tako ne maram svojega glasu in nikoli ne gledam svojih intervjujev, saj v svoji glavi zvenim drugače kot na televiziji, poleg tega to vsekakor ni bil moj najboljši trenutek v karieri, posnetek pa so na Eurosportu kar naprej predvajali," je pripomnil z nasmeškom. "Zdaj bomo prenehali," je obljubil Stephens.

No longer gone. No longer dead. 💥



Tadej Pogacar banishes his demons on the Col de la Loze to take even more time from his closest rival, Jonas Vingegaard 🌟 pic.twitter.com/So4W6A6jq2 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 24, 2025

Pogačar, ki se je tudi danes uspešno zoperstavil taktičnim poskusom ekipe Visma | Lease a Bike, etapo končal na drugem mestu in Vingegaardu odvzel novih 11 sekund, je v intervjuju za organizatorje priznal, da si je tudi danes želel etapne zmage, a da je bila prioriteta ubranitev rumene majice.

"Zaradi napada Visme se je naša taktika porušila in nismo mogli dirkati na zmago. Lepo bi bilo zmagati, a bolj pomembno je obdržati majico. Na koncu ne bi mogel biti bolj zadovoljen, saj sem še povečal prednost v seštevku. Takšno vožnjo kot danes bom vselej vzel kot zmago," je, kot poroča STA, še razmišljal na novinarski konferenci.

"Ne obremenjujem se preveč, saj sem s Toura odnesel že štiri zmage. Najpomembneje je, da obdržimo rumeno majico," pa je o dosedanjem Touru za slovenske medije dodal Pogačar.

Francoske pentlje še ni konec, poudarja: "Še trije dnevi so ostali. Dal bom vse od sebe jutri ter pojutrišnjem in v nedeljo, da bom obdržal prednost. Vse smo imeli pod nadzorom, dobro smo opravili delo. Visma je poskusila, a sem brez težav sledil. Na Loze sem imel ogromno podporo moštvenih kolegov, zato ni bilo preveč stresa. Upam, da bom imel tudi jutri dobre noge, saj bodo zagotovo poskušali še enkrat."

Foto: Reuters Odšteva kilometre do Pariza

Po skoraj treh tednih v sedlu že čuti določen mentalni stres, a v vsem skupaj najde pozitivne stvari. "Pride točka, ko se vprašam, zakaj sem sploh še tukaj po tako zahtevnih treh tednih. Samo odštevam kilometre do Pariza in komaj čakam, da bo konec, da lahko delam še kaj drugega lepega v življenju," je sprva izpostavil Pogačar.

Dodal je, da skuša kljub temu uživati. "Četudi je težko, navijači pri tem zelo pomagajo. Lepo je dirkati tudi v tretjem tednu, ko si utrujen in ko se ti zdijo vsi okoli tebe že malce nadležni. Želiš si le domov, a ko si na teh velikih klancih in te ljudje spodbujajo, ti to da dodatno motivacijo. Takrat se zaveš, da ni tako slabo tukaj, sploh če imaš dobre noge," je še sklenil slovenski as.

Jutri bo na vrsti še zadnja gorska etapa Toura od Albertvilla do La Plagna (129,9 km). Ciljni klanec bo dolg 19 km s povprečnim naklonom nad sedem odstotkov.

Preberite še: