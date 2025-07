Visokogorsko letališče pri Courchevelu je eno najbolj skrajnih na svetu. Leži na nadmorski višini 2.008 metrov, tamkajšnja vzletno-pristajalna steza pa je dolga le 537 metrov. Njen naklon je skoraj 19-odstoten (18,6 odstotka). Ker je steza obdana z visokimi gorami, je pristanek zelo zahteven in tudi nevaren. Ko se pilot odloči za pristanek, ga mora izpeljati do konca.

Oznaka "altiport" je nastala prav z letališčem v Courchevelu in označuje manjše letališče v visokogorskem svetu. Blizu je podobno letališče tudi pri Meribelu.

Foto: Alpine Airlines Letališče so zasnovali v šestdesetih letih, in sicer kot možnost pristanka manjših letal s smučarji. Zanesenjaki so prepričali lokalne veljake in ti so leta 1961 odobrili gradnjo steze, ki je videti kot skrajna zamisel že danes, kaj šele pred več kot 60 leti. Prvi pristanek letala v Courchevelu so opravili 31. januarja 1962. Steza je bila sprva celo krajša, saj so jo podaljšali in nekoliko spremenili njeno smer šele leta 1992 ob olimpijskih igrah v Albertvillu. S tem so omogočili pristanek tudi nekaj večjih letal, tak primer je bil štirimotorni dash.

Ob gradnji letališča so ustanovili tudi letalsko prevozno podjetje Alpine Airlines. Od leta 2014 so edini, ki z letališča v Courchevelu lahko opravljajo komercialne lete.

Letos kolesarji še več kot 300 metrov višje

Letališko stezo so do zdaj že večkrat uporabili v trasi kolesarske dirke po Franciji. Po njej so se vzpenjali v letih 1997, 2000, 2005 in 2023. Letos bo trasa kolesarje peljala mimo steze in še višje do vrha prelaza na nadmorski višini 2.304 metrov. To pomeni še pet kilometrov višje po cesti, ki je tudi sicer za motorizirana vozila zaprta. Tam stoji tudi spomenik Henriju Desgrangeju, nekdanjemu časnikarju in utemeljitelju kolesarske dirke po Franciji.

Foto: Alpine Airlines

Foto: Alpine Airlines Foto: Alpine Airlines