Foto: Gregor Pavšič Cesta, ki pelje iz Provanse proti gori Mont Ventoux, je prava meka za ljubitelje kolesarstva in tudi avtomobilske izletnike v tem delu Francije. Medtem ko se bo na vrhu danes popoldne enajstič končala etapa kolesarske dirke po Franciji (eno izmed teh etap so skrajšali), cesta letos praznuje 140 let svojega obstoja.

Zgradili so jo namreč leta 1885, in sicer zaradi meteorološke postaje, ki stoji na vrhu gore in je delovala že leta 1879. Ta postaja z veliko kupolo je še danes ena najopaznejših točk na vrhu gore, podobno kot tudi antena na vrhu. Cesto iz smeri mesta Bedoin, kjer ponavadi poteka kolesarska dirka in je tudi med rekreativnimi kolesarji najbolj priljubljena, so zgradili v prvi polovici 20. stoletja, severni pristop iz smeri Malaucena pa leta 1932 za potrebe smučarskega središča Mont Serein.

Foto: Wikimedia Commons

Še pred kolesarsko dirko po Franciji, ki je Mont Ventoux prvič obiskala leta 1951, so po tej cesti organizirali avtomobilsko gorsko dirko. Prvo so izpeljali že leta 1902, najslavnejša pa je bila v obdobju od petdesetih do sedemdesetih let prejšnjega stoletja. V polni dolžini je bila dolga več kot 21 kilometrov. Dvakrat je na njej zmagal tudi sloviti nemški voznik Rudolf Caracciola (mercedes SSKL in Alfa Romeo monza), v sedemdesetih letih pa so dirko ukinili.

V skrajšani različici so jo uporabili tudi pozneje. Spodnji videoposnetek kaže vožnjo nekdanjega francoskega gorskega prvaka Lionela Regala s formulo 3000. Regal, ki se je smrtno ponesrečil leta 2010, je bil trikrat tudi zmagovalec slovenske gorske dirke v Ilirski Bistrici.

Video: Vožnja Regala proti Mont Ventouxu

Fotografije: Cesta na Mont Ventoux

Foto: Gregor Pavšič