Takšne so trenutne razmere na slovenskih cestah

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste je na vipavski hitri cesti pred pokritim vkopom Rebrnice 2 proti Razdrtemu zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Ponekod po slovenskih cestah že nastajajo daljši zastoji.

Kje že nastajajo zastoji?

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg približno en kilometer. Proti Sloveniji zaradi varnosti občasno zapirajo predor.

Na primorski avtocesti nastaja zastoj pred prehodom Fernetiči proti Italiji.



Zastoji nastajajo tudi na cestah Lesce–Bled, Izola–Strunjan, Šmarje–Dragonja, Šmarje–Koper.

Dela na cesti

Na ljubljanski obvoznici bo zaradi del na razcepu Zadobrova do ponedeljka predvidoma do 4. ure zjutraj zaprt krak iz smeri Zaloške ceste proti Novim Jaršam.



Zaradi del na dolenjski avtocesti promet med priključkoma Mirna Peč in Novo mesto vzhod poteka po enem pasu v vsako smer. Zaprta sta tudi izvoz in uvoz Novo mesto zahod proti Obrežju.



Na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice v obe smeri promet poteka po enem voznem pasu. Zaprt je uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani.



Pred predorom Ločica je zaradi del v smeri proti Ljubljani zaprt vozni pas.



Na gorenjski avtocesti sta v predoru Šentvid zaprta uvoz s Celovške ceste proti Kosezam in izvoz iz smeri Kosez na Celovško cesto.

V Ljubljani bo zaradi del še danes zaprta Litijska cesta v križišču s Pesarsko cesto.



Cesta Bloška Polica–Babno Polje bo zaradi del zaprta v Pudobu do 29. avgusta.

Do 31. avgusta bo zaradi del zaprta regionalna cesta Štanjel–Dutovlje v Dutovljah.

Cesta Podpeč–Brezovica bo zaprta v Vnanjih Goricah do 31. avgusta.



V času turistične sezone do 7. septembra bo veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorskih avtocestah in preostalih cestah na Primorskem od 6. do 16. ure ter ob nedeljah in praznikih med 8. in 22. uro.