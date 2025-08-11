Jedrsko elektrarno Gravelines na severu Francije so zaustavili zaradi roja meduz, ki je začel vstopati v filtrirne bobne, s katerimi črpajo hladilno vodo.

Dogodek, ki se je zgodil v nedeljo zvečer, je prizadel štiri reaktorje, posledično pa povzročil zaustavitev celotne elektrarne, poroča The Guardian. Elektrarna na severu Francije je ena največjih v državi, za hlajenje pa uporablja kanal, povezan s Severnim morjem.

Reaktorji 2, 3 in 4 so se samodejno ustavili, ko so se filtrirni bobni postaj zamašili z "ogromnim in nepredvidljivim" rojem meduz, reaktor 6 pa se je kmalu zatem prav tako izklopil, so sporočili iz državnega podjetja EDF, ki upravlja z jedrskimi elektrarnami v Franciji.

Jedrska elektrarna Gravelines v Franciji. Foto: Shutterstock

V Severnem morju živi več vrst meduz, ki so poleti, ko je voda toplejša, pogosto opažene ob obali.

Dogodek ni vplival na varnost objektov, osebja ali okolja, so še sporočili iz EDF.