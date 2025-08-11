Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
I. H.

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
15.55

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27

Natisni članek

Natisni članek
jedrska elektrarna meduze Francija

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 15.55

1 ura, 15 minut

Roj meduz zaustavil jedrsko elektrarno v Franciji

Avtor:
I. H.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27
kompasna meduza | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Jedrsko elektrarno Gravelines na severu Francije so zaustavili zaradi roja meduz, ki je začel vstopati v filtrirne bobne, s katerimi črpajo hladilno vodo.

Dogodek, ki se je zgodil v nedeljo zvečer, je prizadel štiri reaktorje, posledično pa povzročil zaustavitev celotne elektrarne, poroča The Guardian. Elektrarna na severu Francije je ena največjih v državi, za hlajenje pa uporablja kanal, povezan s Severnim morjem.

Reaktorji 2, 3 in 4 so se samodejno ustavili, ko so se filtrirni bobni postaj zamašili z "ogromnim in nepredvidljivim" rojem meduz, reaktor 6 pa se je kmalu zatem prav tako izklopil, so sporočili iz državnega podjetja EDF, ki upravlja z jedrskimi elektrarnami v Franciji.

Jedrska elektrarna Gravelines v Franciji. | Foto: Shutterstock Jedrska elektrarna Gravelines v Franciji. Foto: Shutterstock

V Severnem morju živi več vrst meduz, ki so poleti, ko je voda toplejša, pogosto opažene ob obali.

Dogodek ni vplival na varnost objektov, osebja ali okolja, so še sporočili iz EDF.

luna jedrska elektrarna nasa
Novice "Nasa bo do leta 2030 na Luni postavila jedrski reaktor"
Sizewell C jedrska elektrarna velika britanija
Novice Na Otoku zadnje soglasje za gradnjo nove jedrske elektrarne
jedrska elektrarna meduze Francija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.