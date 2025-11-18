avtomobilov je Ford domnevno tudi uradno zaključil proizvodnjo svojega dolgoletnega modela focus. Konec proizvodnje je bil sicer napovedan s strani Forda potrjen za konec letošnjega leta. Novico o zadnjem izdelanem focusu so po družbenih medijih razširili zaposleni v tovarni v Saarlouisu, o tem pa so poročali tudi nemški lokalni mediji. Naposled so konec proizvodnje potrdili tudi pri Fordu. Zadnji focus je bil bele barve, izdelali pa so ga 14. novembra.

Namesto focus kmalu srednje velik križanec?

Po mondeu in fiesti so tako pri Fordu prenehali z izdelavo enega svojih temeljnih avtomobilov. Zamenjala sta ga posredno električna explorer in capri, ki pa zadovoljivega prodajnega dosega še nimata. Ford bo predvidoma v Evropi kmalu začel izdelovati nov model, ki bo srednje velik križanec in bo SUV-jevska nadgradnja focusa. Za razliko od explorerja in caprija, ki so ju izdelali na namenski Volkswagnovi električni platformi, bo imel ta avtomobil na voljo več različnih pogonov - tako hibrida kot tudi zgolj električnega. Ta model bo v prodajni ponudbi Forda sobival s kugo.

Ford je nedavno dobil novega evropskega šefa in sicer Jima Baumbicka. Njegova naloga je jasna - vrniti znamko nazaj proti vrhu prodajnih lestvic. Trenutno so med znamkami šele na dvanajstem mestu.

S koncem proizvodnje focusa so se ustavile tudi proizvodne linije tovarne v Saarlouisu. Tam ne nameravajo izdelovati drugih Fordovih modelov in so zato v mrzličnem iskanju investitorjev, ki bi prevzeli tovarno in rešili delovna mesta.

Foto: Ford