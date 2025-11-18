Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
18. 11. 2025,
5.54

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
proizvodnja avtomobilov ford focus Ford

Torek, 18. 11. 2025, 5.54

5 minut

Ford focus

Uradno: po 27 letih izdelali še zadnji ford focus, kaj bo s tovarno?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Ford focus 1.5 TDCi | Foto Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

S proizvodne linije v Nemčiji je zapeljal še zadnji ford focus.

avtomobilov je Ford domnevno tudi uradno zaključil proizvodnjo svojega dolgoletnega modela focus. Konec proizvodnje je bil sicer napovedan s strani Forda potrjen za konec letošnjega leta. Novico o zadnjem izdelanem focusu so po družbenih medijih razširili zaposleni v tovarni v Saarlouisu, o tem pa so poročali tudi nemški lokalni mediji. Naposled so konec proizvodnje potrdili tudi pri Fordu. Zadnji focus je bil bele barve, izdelali pa so ga 14. novembra. 

Namesto focus kmalu srednje velik križanec?

Po mondeu in fiesti so tako pri Fordu prenehali z izdelavo enega svojih temeljnih avtomobilov. Zamenjala sta ga posredno električna explorer in capri, ki pa zadovoljivega prodajnega dosega še nimata. Ford bo predvidoma v Evropi kmalu začel izdelovati nov model, ki bo srednje velik križanec in bo SUV-jevska nadgradnja focusa. Za razliko od explorerja in caprija, ki so ju izdelali na namenski Volkswagnovi električni platformi, bo imel ta avtomobil na voljo več različnih pogonov - tako hibrida kot tudi zgolj električnega. Ta model bo v prodajni ponudbi Forda sobival s kugo. 

Ford je nedavno dobil novega evropskega šefa in sicer Jima Baumbicka. Njegova naloga je jasna - vrniti znamko nazaj proti vrhu prodajnih lestvic. Trenutno so med znamkami šele na dvanajstem mestu. 

S koncem proizvodnje focusa so se ustavile tudi proizvodne linije tovarne v Saarlouisu. Tam ne nameravajo izdelovati drugih Fordovih modelov in so zato v mrzličnem iskanju investitorjev, ki bi prevzeli tovarno in rešili delovna mesta.

Ford Saarlouis tovarna | Foto: Ford Foto: Ford

proizvodnja avtomobilov ford focus Ford
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.