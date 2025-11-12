Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Sreda,
12. 11. 2025,
8.49

Osveženo pred

43 minut

Sreda, 12. 11. 2025, 8.49

43 minut

Pobegnil iz sodišča, našli so ga v Franciji

Avtorji:
St. M., STA

francoska policija | Sodišče je po pobegu za ubežnikom izdalo mednarodno tiralico ter evropski nalog za prijetje in predajo. Francoski policisti so tako razpolagali s fotografijo in podatki osumljenca. | Foto Reuters

Sodišče je po pobegu za ubežnikom izdalo mednarodno tiralico ter evropski nalog za prijetje in predajo. Francoski policisti so tako razpolagali s fotografijo in podatki osumljenca.

Foto: Reuters

Alžirca, osumljenega spolnega nasilja, ki je v začetku oktobra skočil skozi okno novogoriškega sodišča, so francoski policisti 23. oktobra pridržali, ko je iz Italije prišel v Francijo, danes poročajo Primorske novice. Osumljenec, ki je imel v Sloveniji status prosilca za mednarodno zaščito, je trenutno v izročitvenem priporu v Franciji.

Na novogoriškem okrožnem sodišču so za Primorske novice pojasnili, da so francoski policisti 35-letnega alžirskega državljana pridržali ob prehodu meje pri kraju Montgenèvre.

Sodišče je po pobegu za ubežnikom sicer izdalo mednarodno tiralico ter evropski nalog za prijetje in predajo. Francoski policisti so tako razpolagali s fotografijo in podatki osumljenca.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
Novice Policisti osumljenca pripeljali na sodišče, odprl je okno, skočil skozenj in pobegnil

Vrnili ga bodo v Slovenijo

Direktor novogoriškega okrožnega sodišča je za Primorske novice pojasnil, da se osumljenec trenutno nahaja v izročitvenem priporu, po zaključku izročitvenega postopka pa ga bodo predali slovenskim varnostnim organom. Sodišče v takih primerih pristojnim pravosodnim organom, v tem primeru francoskim, pošlje dokumentacijo, potrebno za odločitev o izročitvi.

35-letni Alžirec je osumljen spolnega nasilja nad mladoletnikom, ki ga je zvabil v zapuščene tovarniške prostore v Novi Gorici. Kaznivo dejanje sta mu policista na licu mesta preprečila, s kazensko ovadbo so ga 7. oktobra privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. V postopku predaje je osumljenec odprl okno in skočil iz drugega nadstropja in pobegnil.

Poleg spolnega nasilja so tujca osumili še tatvine kolesa, sodišče je že uvedlo preiskavo.

pobegli kriminalec, Nemčija, Leipzig, psihiatrična klinika
Novice Nevaren kriminalec pobegnil iz psihiatrične bolnišnice. Bojijo se, da bo uresničil grožnjo.
zapor Wandsworth
Novice Policija na nogah: iz zapora izpustili napačna zapornika #video
tiralica sodišče pobegli policija Slovenija Francija
