Avtorji:
K. M., STA

Petek,
10. 10. 2025,
15.18

Petek, 10. 10. 2025, 15.18

Policisti osumljenca pripeljali na sodišče, odprl je okno, skočil skozenj in pobegnil

Okrožno sodišče v Novi Gorici | Pobeg se je zgodil na okrožnem sodišču v Novi Gorici. | Foto GO-portal

Pobeg se je zgodil na okrožnem sodišču v Novi Gorici.

Foto: GO-portal

Novogoriški policisti so potrdili, da obravnavajo kaznivo dejanje spolnega nasilja in premoženjsko kaznivo dejanje, katerih je utemeljeno osumljen tuj državljan. Policisti so osumljenca prijeli in ga privedli pred preiskovalnega sodnika, a je osumljeni po zaslišanju odprl okno, skočil iz drugega nadstropja sodne zgradbe in pobegnil.

Osumljenec je pobeg izvedel na okrožnem sodišču v Novi Gorici, kamor so ga po prijetju in pridržanju policisti privedli pred tamkajšnjega dežurnega preiskovalnega sodnika.

Osumljen kaznivega dejanja spolnega nasilja 

"V tem trenutku lahko zgolj potrdimo, da na območju Policijske uprave Nova Gorica obravnavamo kaznivo dejanje spolno nasilje po tretjem odstavku 171. člena kazenskega zakonika in premoženjsko kaznivo dejanje, katerih je utemeljeno osumljen tuj državljan," so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Dodali so, da kljub intenzivnemu iskanju osumljenca še niso izsledili.

Ob tem poudarjajo, da morajo pri javnem komuniciranju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost spoštovati pravice žrtve do zaščite njene identitete in njene dobrobiti.

