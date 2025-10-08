Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
8. 10. 2025,
22.01

Osveženo pred

45 minut

Zdolšek novinarki zavrnil izjavo in se znašel v postopku pred odvetniško zbornico

Stojan Zdolšek | Zdolšek je pojasnil, da je že vnaprej povedal, da v izjavi za medije tam ne želi novinarke oddaje Tarča. | Foto STA

Zdolšek je pojasnil, da je že vnaprej povedal, da v izjavi za medije tam ne želi novinarke oddaje Tarča.

Foto: STA

V javnosti odmeva poteza odvetnika Stojana Zdolška, ki je zavrnil izjavo za novinarko oddaje Tarča. Obravnavala jo bo Odvetniška zbornica Slovenije, poroča N1. Zdolšek, ki je tudi zastopnik premierja Roberta Goloba v dveh postopkih pred KPK, pa napoveduje, da bo novinarko prijavil Novinarskemu častnemu razsodišču.

Zdolšek se te dni v javnosti pojavlja zlasti kot zastopnik premierja Roberta Goloba v postopkih Komisije za preprečevanje korupcije v zadevah Bobnar in Karigador. V torek je tako na te teme nameraval podati izjavo za več medijev, tudi za Televizijo Slovenije, ni pa želel na tej izjavi novinarke oddaje Tarča. Tako je želel, da zapusti prostor, v katerem je odgovarjal na vprašanja drugih novinarjev. Kot je dejal, je novinarki že vnaprej povedal, da za to oddajo izjave ne želi dati.

V informativnem programu TV Slovenija obsojajo Zdolškovo dejanje

Poteza je naletela na kritike novinarske skupnosti. Odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija Polona Fijavž je v torek v oddaji Dnevnik na TV Slovenija dejala, da je "razvrščanje novinarjev na tiste, s katerimi politiki sodelujejo, in tiste, s katerimi ne, popolnoma nesprejemljivo." Poudarila je tudi, da je "v medijski realnosti tako, da nastajajo napetosti med novinarji in predstavniki oblasti", ampak da to po njenem mnenju ne sme vplivati na pravico javnosti do obveščenosti. Dodala je, da v informativnem programu TV Slovenija obsojajo Zdolškovo dejanje.

DNS: Gre za dolžnost

Potezo premierjevega zagovornika so obsodili tudi v Društvu novinarjev Slovenije (DNS). Zapisali so, "da odgovori političnih funkcionarjev in njihovih zastopnikov vsem novinarjem, ko gre za zadeve javnega interesa, kar postopek KPK zoper predsednika vlade vsekakor je, niso privilegij ali svobodna izbira, temveč dolžnost". V društvu so pozvali, naj politični funkcionarji in njihovi zastopniki "novinarjem omogočijo opravljanje temeljnih funkcij, med katerimi je informiranje javnosti, pa tudi nadzor oblasti".

Odvetniška zbornica bo prijavo preučila

Zoper Zdolškovo odslovitev novinarke Tarče pa je podana tudi prijava na Odvetniško zbornico Slovenije. "Prejeto prijavo bomo obravnavali v skladu s pravili zbornice. Kakšen bo rezultat v tej zadevi, ne morem napovedati. Najprej moramo ugotoviti, kaj je očitano ravnanje, ki je v nasprotju z našim kodeksom ali zakonom o odvetništvu," je za N1 dejal predsednik zbornice Janez Starman.

Nepovabljena prišla v pisarno

Zdolšek pa je za STA navedel, da bo novinarko prijavil na Novinarsko častno razsodišče, ker je brez njegovega vabila, potem ko ji je povedal, da ne bo dal izjave, "vdrla v odvetniško pisarno in je kljub pozivu ni hotela zapustiti". Ob tem je poudaril, da spoštuje novinarsko neodvisnost, a da pričakuje tudi, da novinarji upoštevajo njegovo odvetniško neodvisnost.

Robert Golob
Novice Zdolšek: KPK je po treh letih Golobu pustila le očitek o dveh SMS-sporočilih
Stojan Zdolšek
Novice Zdolšek: Resnica je samo ena, premier ni vplival na določitev datuma aretacije ruskih vohunov
Robert Golob
Novice Golob: KPK sem podal vsa pojasnila, očitke pa v celoti ovrgel #video
Robert Golob
Novice KPK Golobu očita, da se je "znašel v okoliščinah, ki lahko predstavljajo konflikt interesov"
Robert Golob Robert Golob odvetnik Stojan Zdolšek
