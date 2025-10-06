KPK Golobu očita, da se je "znašel v okoliščinah, ki lahko predstavljajo konflikt interesov"

KPK je izdala osnutek ugotovitev v zadevi Karigador, so potrdili za STA. Kot je za STA povedal odvetnik Stojan Zdolšek, komisija premierju Robertu Golobu očita, da se je "znašel v okoliščinah, ki lahko predstavljajo konflikt interesov". Menijo, da se je Golob v tem znašel z glasovanjem za imenovanje Tomaža Subotiča v sveta dveh bolnišnic.

Golob je na dveh sejah vlade septembra 2022 in junija 2023 glasoval za imenovanje poslovneža Tomaža Subotiča v svet Splošne bolnišnice Celje in svet Psihiatrične klinike Ljubljana. Kot je takrat poročal POP TV, je Golob s partnerko Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši poslovneža in člana Svobode Tomaža Subotiča.

"Mislim, da njun osebni odnos ni take narave, da bi lahko kakorkoli vplival na objektivnost in transparentnost imenovanja članov zavodov obeh bolnišnic," je danes poudaril Zdolšek.

Premier ni sodeloval pri predlaganju kandidatov oziroma list kandidatov

Dodal je, da je ta postopek potekal prek javnega razpisa. Poleg tega premier ni sodeloval pri predlaganju kandidatov oziroma list kandidatov, o katerih so potem glasovali na vladi. Zdolšek je še navedel, da je bil Subotič že pred tem imenovanjem v svetu zavoda bolnišnice Celje. "Tudi če premier ne bi glasoval, bi bil rezultat identičen," je povedal.

Napovedal je, da bo na osnutek ugotovitev v tem primeru odgovoril v naslednjih dneh.

Po informacijah portala N1 je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) sprejela tudi drugi osnutek ugotovitev v zadevi Bobnar. Odvetnik Zdolšek je povedal, da ga še ni prejel. Gre za postopek, ki ga komisija zoper Goloba vodi zaradi očitkov nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o nedovoljenih pritiskih na policijo.