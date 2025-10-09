Premierjev odvetnik Stojan Zdolšek je v sredo zvečer napovedal, da bo novinarko oddaje Tarča Vanjo Gligorović prijavil na Novinarsko častno razsodišče, ker je, kot trdi, brez njegovega vabila vstopila v njegovo odvetniško pisarno in kljub njegovemu pozivu ni želela zapustiti prostora.

"Spoštujem novinarsko neodvisnost, ampak pričakujem, da tudi novinarji spoštujejo mojo odvetniško neodvisnost,« je sporočil Zdolšek.

Dogodek, ki je v javnosti sprožil številne odzive, se je zgodil v torek, ko je Zdolšek v svoji odvetniški pisarni pripravljal izjavo za več medijev glede novega osnutka ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v zadevi Bobnar. Gre za postopek, v katerem KPK predsedniku vlade Robertu Golobu očita domnevne pritiske na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar.

Zdolšek je za N1 v sredo pojasnil, da ni delal po navodilih premierja Goloba, temveč se sam odloča, s katerimi mediji bo sodeloval. Iz premierjevega kabineta pa so sporočili, da dogodka ne komentirajo, saj gre za "stvar odvetnika Stojana Zdolška".

"Nisem vas povabil in ne bom dal izjave"

Ko je Zdolšek pred začetkom izjave ugotovil, da je med prisotnimi tudi novinarka Tarče, ji je povedal, da za oddajo ne bo dajal izjav, saj jo je o tem že prej obvestil po telefonu. Vztrajal je, da novinarka zapusti prostor, sicer ne bo odgovarjal na vprašanja drugih novinarjev.

Zdolšek zapleta ne obžaluje. "Že pred snemanjem sem ji povedal, da za Tarčo ne bom dal izjave. S kom bom komuniciral, je stvar moje osebne presoje. Jaz nisem politik ali javni funkcionar," je dejal za N1.

Dogodek je sprožil številne odzive

Ravnanje odvetnika predsednika vlade je sprožilo burne odzive. Odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija Polona Fijavž meni, da je nedopustno, da odvetnik predsednika vlade selekcionira novinarje glede na oddajo ali uredništvo, saj gre za zadevo, ki je v interesu javnosti.

Tudi v Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so ravnanje premierjevega odvetnika ostro obsodili. Spomnili so, da je pravica javnosti do obveščenosti temeljna vrednota, odgovori političnih funkcionarjev in njihovih zastopnikov pa niso privilegij, temveč dolžnost.

Odvetniška zbornica bo primer obravnavala

Na Zdolškovo ravnanje se je odzvala tudi Odvetniška zbornica Slovenije, ki je prejela prijavo in bo primer obravnavala. Predsednik zbornice Janez Starman je za N1 povedal, da bodo ugotovili, ali je bilo Zdolškovo ravnanje v nasprotju z odvetniškim kodeksom ali zakonom o odvetništvu.

Dogajanje je naletelo tudi na politične odzive. Podpredsednik SD Luka Goršek je zapisal, da je takšno ravnanje "preseglo mejo zdravega okusa", medtem ko je poslanec NSi Franc Medic dodal, da Zdolšek s tem premierju ni naredil usluge. V SDS pa so dejali, da gre za nadaljevanje prakse izključevanja novinarjev Tarče.