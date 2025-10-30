Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtorji:
St. M., STA

Četrtek,
30. 10. 2025,
13.40

policija Tatjana Bobnar KPK Robert Golob

Četrtek, 30. 10. 2025, 13.40

1 ura, 5 minut

Zdolšek poziva k ustavitvi postopka: s KPK uhajajo informacije

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22
Robert Golob | KPK je prvi osnutek končnih ugotovitev v zadevi Bobnar letos poleti vročila Golobu, ta pa je nanje odgovoril. KPK je na začetku oktobra v novem osnutku ugotovitev spremenila izrek. | Foto STA

KPK je prvi osnutek končnih ugotovitev v zadevi Bobnar letos poleti vročila Golobu, ta pa je nanje odgovoril. KPK je na začetku oktobra v novem osnutku ugotovitev spremenila izrek.

Foto: STA

V sredo je potekel rok za odgovor premierja Roberta Goloba na drugi osnutek ugotovitev KPK v zadevi Bobnar. Pooblaščenec premierja Stojan Zdolšek je za portal N1 povedal, da so vložili izjasnitev na novi osnutek. Pričakuje, da bo KPK postopek ustavila. Kot je povedal, so podali tudi predlog za izločitev uslužbenca, ki je sodeloval v postopku.

Zdolšek je navedel, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) zagrešila bistvene kršitve postopka. "Pričakujemo, da KPK opusti nadaljnje kršenje zakona in končno ustavi postopek," je poudaril za N1.

"Gre še za en primer, ki dokazuje, da KPK ni zagotovila poštenega postopka. V zvezi s predlagano izločitvijo smo tudi opozorili na uhajanje informacij s komisije, ki so bile objavljena na spletnem portalu, povezanem s stranko SDS," je navedel.

Ob tem je ponovil oceno, da KPK v postopku, ki ga zoper premierja vodi v zadevi Bobnar, ne izkazuje videza neodvisnosti. Poudaril je, da komisija pred izdajo novega osnutka ni izvedla potrebnega ugotovitvenega postopka in ni pravilno uporabila materialnega prava, še navaja portal.

Robert Šumi, KPK.
Novice KPK z novo različico Erarja prikrila transakcije milijonov evrov javnega denarja

Dva osnutka končnih ugotovitev

KPK je predhodni preizkus v zadevi Bobnar uvedla na podlagi prejete prijave bivše notranje ministrice Bobnar iz decembra 2022. Ta je Golobu očitala nedovoljene pritiske na policijo. Preiskavo zoper predsednika vlade v tej zadevi je komisija uvedla novembra 2023, januarja lani pa jo je začasno ustavila. Golob je namreč zahteval vpogled v spis, česar pa mu na KPK niso mogli omogočiti zaradi interesov predkazenskega postopka, ki sta ga vodila policija in tožilstvo.

KPK je prvi osnutek končnih ugotovitev v zadevi Bobnar letos poleti vročila Golobu, ta pa je nanje odgovoril. KPK je na začetku oktobra v novem osnutku ugotovitev spremenila izrek. Zdolšek je takrat dejal, da je komisija sum kršitve integritete zoper Goloba skrčila na dve SMS-sporočili, v katerih je premier zapisal, da je resno zaskrbljen nad kadrovsko sliko v policiji in da se dogovor ni izvršil.

policija Tatjana Bobnar KPK Robert Golob
