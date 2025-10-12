Evropski poslanec Marjan Šarec se je na Facebooku odzval na spor KPK in Kabinetom predsednika vlade ter ob tem izpostavil, da smo v Sloveniji "večkrat že doživeli, da vodstva neodvisnih institucij pišejo pisma in tožijo o političnih pritiskih", zadnje pa se nanaša prav na aktualni spor med KPK in KPV. Kot piše, si je KPK v zadnjem času "nabrala kar nekaj minus točk", med drugim s primerom aplikacije Erar, ki je napačno prikazovala podatke, nato pa je vodstvo "krivdo preložilo na drugo institucijo, češ, dobili smo napačne podatke". "Ko se kaj takega zgodi ministrstvu, nastane pasijonski vzklik ‘križaj ga’, kadar pa napako naredi neodvisna institucija, pa nič," je zapisal Šarec in dodal, da je "v javnosti politik vedno baraba ali vsaj 'bumbar', predstojnik institucije pa vrelec nepristranskosti in poštenja".

"Izkušnje imam z obema institucijama, v eni sem celo nekaj časa deloval, z drugo pa imam izkušnje od leta 2010, ko sem prvič prijavljal premoženjsko stanje. Od takrat je zamenjalo kar nekaj direktorjev in če sem iskren, menim, da je bil dejansko edini nepolitičen gospod Štefanec, karkoli si kdo misli o njem," je zapisal Šarec.

"Kolikokrat mi je kdo rekel, da naj tožim nekoga, ki me je žalil na družabnih omrežjih ali v medijih. Zakaj že? Zato, da bo sodišče na koncu ugotovilo, da sem politik in javna oseba in moram biti sposoben prenesti več. Škoda časa in denarja," piše Šarec.

V nadaljevanju je opozoril tudi na dolgotrajnost postopkov: "Drugi minus je zagotovo dolgotrajnost postopkov in mrcvarjenje določene materije po kapljicah v javnosti. Kredibilnost postopka se meri tudi v hitrosti odločanja, saj tudi doma pri hiši nimamo radi obrtnika, ki zavlačuje z delom do onemoglosti. Radi imamo obrtnike, ki pridejo ob dogovorjenem času, opravijo pošteno in korektno, pospravijo in odidejo."

Šarec: Ne moreš biti hkrati stroka in politik

Kot 'tretji minus' je omenil dojemanje nekaterih pojmov: "V primeru Bobnar sem že večkrat povedal, da je gospa Bobnar zamenjala uniformo za civilno obleko in s prisego v DZ postala političarka in ne več policistka. Enako gospod Šumi, ki je postal direktor KPK. Osebno se mi zdi direkten prehod iz uniforme v politiko sicer za demokracijo nekoliko nenavaden. Ne moreš biti stroka, ko ti ustreza tako in politik, ko ti ustreza drugače."

"Še enkrat, ko predsednik vlade nekaj reče ministru, je to pogovor med politikoma in ni isti, kot če bi predsednik vlade enako rekel npr. direktorju policije. Ne nazadnje mora politik prenesti več, mar ne? Na podlagi dveh SMS-jev pa nikakor ne moremo soditi," opozori Šarec.

Zapis je Šarec sklenil z besedami, da sam "seveda ni proti neodvisni instituciji, ki se ukvarja s pregonom korupcije". "Nasprotno," je dodal, "ne podpiram pa, da nekdanja policistka vloži prijavo na podlagi pogovora dveh politikov in potem institucija, ki ji načeluje drug nekdanji policist, raziskuje SMS-e o domnevnih kadrovskih menjavah." Po njegovem mnenju bi bilo treba "v bodoče temeljito razmisliti o vlogah posameznih institucij v naši državi", saj, kot je zapisal, je "vlada zvišala plače, torej se lahko prijavi na delovno mesto še kdo, ki mu je doslej to predstavljalo problem."

Penko o KPK: Dva človeka odločata o integriteti, posledice pa so lahko neslutene

Foto: Katja Kodba/STA V četrtkovi oddaji Tarča je med ostalimi gosti nastopil tudi odvetnik, nekdanji sodnik, tožilec in nekdanji predsednik vladnega urada Boštjan Penko, ki je komentiral tudi izjavo premierja Goloba, ki je ob nastopu mandata dejal, da bi odstopil, če bi KPK ugotovila kršitev integritete: "Jaz mislim, da se premier Golob sploh ni zavedal, kaj je rekel, ko je povedal, da bo v takem primeru odstopil. Kaj pomeni kršitev integritete dejansko? To pomeni lahko tudi dva neprimerna SMS-a in odločitev dveh ljudi v senatu komisije. Veste, to so neslutene posledice za celo državo. In to vprašanje bo treba sistemsko rešiti slej ko prej."

Penko: Stigma KPK je lahko zelo močna in ima politične posledice

Penko je, kot eden od avtorjev zakona o preprečevanju korupcije, spregovoril tudi o omejenih pristojnostih komisije in posledicah njenega delovanja. Po njegovih besedah je komisija sporna predvsem pri svojih pristojnostih, povezanih z ugotavljanjem kršitev integritete. "To je zelo širok pojem, ki se nanaša na poštenost, na etiko, na stvari, ki nimajo zveze s pravom – ali vsaj ne s pravom v ožjem smislu. In pa pri ugotavljanju korupcije, kjer prihaja do mnenj, sicer psevdonimiziranih, a se vseeno ve, na koga se nanašajo. Ta mnenja lahko stigmatizirajo človeka še predno je obsojen na sodišču ali pa preden je to ugotovljeno drugače. In ta stigma je lahko zelo močna in ima lahko resne politične posledice," je še opozoril Penko.