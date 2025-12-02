Predsednica republike bo ponovila poziv za zbiranje kandidatur za predsednika KPK

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v sredo v uradnem listu objavila ponovljen javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Predsednica želi s ponovitvijo razpisa k prijavi spodbuditi širši krog neodvisnih in vrhunsko strokovno usposobljenih kandidatov, so sporočili iz urada predsednice.

"Prav širša izbira omogoča temeljitejšo presojo in povečuje možnost, da bo izbran kandidat, ki bo s svojo integriteto, strokovnostjo in osebno avtoriteto okrepil delo KPK ter s tem celoten protikorupcijski sistem," so zapisali.

Predsednica je prepričana, da lahko funkcijo predsednika KPK opravlja le oseba, ki uživa visoko stopnjo zaupanja, strokovne verodostojnosti in neodvisnosti. "Zato je pomembno, da imajo potencialni kandidati še dodatno priložnost, da se prijavijo in prispevajo h gradnji institucije, ki je eden od temeljev vladavine prava in zaupanja državljank in državljanov v državo," so sporočili iz urada.

Zavrača pozive po ukinitvi dela KPK

Ob tem predsednica Pirc Musar odločno zavrača kakršnekoli pozive po ukinitvi ali omejevanju dela KPK. "Nasprotno, KPK mora ostati močna institucija ter še dodatno okrepiti vlogo pri zavzemanju za transparentnost in integriteto v družbi. Zato so politični pritiski na delo komisije nesprejemljivi. Naloga politike in politikov mora biti spoštovanje in zagotavljanje pogojev za delovanje neodvisnih nadzornih institucij, ki so ključne za delovanje pravne države, in krepitev zaupanja vanje," so dodali v sporočilu za javnost.

Rok za zbiranje prijav na ponovljen javni poziv je 5. januar do 15. ure. Kandidacijska komisija bo imela nato 30 dni časa, da predsednici posreduje seznam primernih kandidatov za funkcijo predsednika KPK, torej najkasneje do 4. februarja.

Šumiju mandat poteče 31. marca

V 15 delovnih dneh po prejemu seznama, najkasneje do 25. februarja, in po opravljeni javni predstavitvi kandidata mora predsednica imenovati novega predsednika KPK. Če tega v tem roku ne stori, se postopek takoj ponovi, so pojasnili v uradu. Mandat aktualnemu predsedniku KPK Robertu Šumiju poteče 31. marca.

Na poziv predsednice za kandidaturo za predsednika KPK, ki se je iztekel prejšnji mesec, so prispele tri prijave, za namestnika predsednika pa pet. Kandidacijska komisija je po 30 dneh, ki jih je imela na voljo, Pirc Musar 12. novembra obvestila o primernosti vseh prijavljenih kandidatov. Ob tem je kot zelo primerna za predsednika ocenila aktualnega šefa KPK Roberta Šumija in vodjo službe za operativo KPK Katjo Mihelič Sušnik, za namestnika pa novinarja Radia Slovenija Aleša Kocjana.

V ponedeljek je Pirc Musar sporočila, da še ni sprejela končne odločitve o kandidatu, ki ga bo za prihodnji šestletni mandat imenovala na čelo KPK, in da bo svojo odločitev sporočila do danes. Po javni predstavitvi kandidata za namestnika predsednika KPK pa je sporočila, da na to mesto s 1. januarjem imenuje novinarja Aleša Kocjana.