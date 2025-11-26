KPK ni ugotovila kršitev pri ravnanju ministrov Mesca in Jevška

KPK je zaključila obravnavo prijav o domnevnih nepravilnostih ministra za delo Luke Mesca pri glasovanju o imenovanju Milana Brgleza na mesto državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje in ministra za kohezijo Aleksandra Jevška glede njegove nepremičnine v Prekmurju. Kršitev ni ugotovila, zato je obravnavo obeh zadev zaključila.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v juliju 2025 prejela dve prijavi z očitki o domnevnem nasprotju interesov ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca. Ta naj bi se v okoliščinah nasprotja interesov znašel pri glasovanju o imenovanju Brgleza, ki je bil njegov mentor pri magistrski nalogi, na mesto državnega sekretarja.

Ker kršitev ni ugotovila, je KPK obravnavo obeh zadev zaključila. Foto: STA V predhodnem preizkusu prijav je komisija pridobila informacije generalnega sekretariata vlade in Mesca. Ugotovila je, da se je formalno sodelovanje Mesca in Brgleza začelo marca 2025, ko je minister prijavil magistrsko delo, vlada pa je o imenovanju Brgleza na mesto državnega sekretarja glasovala na dopisni seji 15. julija 2024. "Glede na navedeno komisija ni potrdila okoliščin nasprotja interesov ministra pri konkretnem glasovanju, saj ni bilo izkazano, da bi v času glasovanja osebi imeli takšne in tako intenzivne stike, da bi šlo za okoliščine nasprotja interesov," so danes sporočili s komisije.

Prekrškovni postopek zoper Brgleza še poteka

Po njenih pojasnilih je treba okoliščine nasprotja interesov preverjati v vsakem posameznem primeru in pri tem tehtati različne dejavnike, med drugim dejanske pristojnosti uradne osebe, odločevalsko moč v konkretnem primeru in okoliščine, ki kažejo, da bi zasebni interes lahko vplival na nepristransko opravljanje javnih nalog, pri čemer se presoja tudi intenziteta osebnih, poslovnih ali političnih stikov med posamezniki, so navedli na KPK.

Je pa komisija v okviru istega postopka ugotovila sum kršitve določb glede opravljanja dodatne dejavnosti Brgleza. Ta namreč komisije o tem ni seznanil, prav tako pa tudi generalni sekretariat vlade ne razpolaga z dovoljenjem za opravljanje pedagoške dejavnosti. Oboje, dovoljenje delodajalca in obveščanje komisije, v primeru opravljanja sicer dovoljene dodatne pedagoške dejavnosti za funkcionarje predpisujejo določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, zato je komisija zoper Brgleza uvedla prekrškovni postopek, ki še poteka.

Kršitev glede prijav premoženjskega stanja niso ugotovili

Komisija je zaključila tudi postopek obravnave prijav, ki jih je prejela v juliju in avgustu 2025 zoper ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandra Jevška. Očitki iz prijav so se nanašali na domnevne nepravilnosti pri prijavi premoženjskega stanja, medijske izjave ministra in spremembo namembnosti njegove nepremičnine v katastrski občini Filovci v Prekmurju, ki naj bi bila zgrajena brez ustreznih dovoljenj.

V predhodnem preizkusu je komisija pridobila pojasnila Jevška in upravne enote Murska Sobota. Minister je pojasnil, da je v letu 2024 dokumentacijo za konkretni objekt predal določenemu podjetju z zaprosilom, da postopek spremembe namembnosti objekta izvede pooblaščeni projektni biro, kar je ta potrdil s pisno izjavo.

Komisija je ugotovila, da minister medijem ni dejal, da je postopek spremembe namembnosti sprožil na upravni enoti, zato ni potrdila očitkov o zavajanju javnosti. Prav tako ni ugotovila kršitev glede prijav premoženjskega stanja. Ker tako iz medijev kot iz pojasnila ministra izhaja, da nadzor nad zakonitostjo gradnje panonske hiše obravnavajo pristojne inšpekcijske službe, je komisija postopek zaključila, so še navedli v sporočilu.