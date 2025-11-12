Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
12. 11. 2025,
17.40

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Robert Šumi Nataša Pirc Musar predsednik KPK

Sreda, 12. 11. 2025, 17.40

1 ura, 11 minut

Primerni vsi kandidati za predsednika KPK in njegovega namestnika

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
KPK | Predsednica mora novega predsednika KPK in njegovega namestnika imenovati najkasneje do srede, 3. decembra. Če v tem roku do imenovanja ne pride, se postopek takoj ponovi. | Foto STA

Predsednica mora novega predsednika KPK in njegovega namestnika imenovati najkasneje do srede, 3. decembra. Če v tem roku do imenovanja ne pride, se postopek takoj ponovi.

Foto: STA

Kandidacijska komisija je predsednico republike Natašo Pirc Musar obvestila o primernosti vseh prijavljenih kandidatov za predsednika KPK in njegovega namestnika. Ob tem je kot zelo primerna za predsednika ocenila aktualnega šefa KPK Roberta Šumija in vodjo službe za operativo KPK Katjo Mihelič Sušnik, za namestnika pa novinarja RTVS Aleša Kocjana.

Na poziv predsednice republike za kandidaturo za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki se je iztekel prejšnji mesec, so prispele tri prijave, za namestnika predsednika pa pet. Kandidacijska komisija je po 30 dneh, ki jih je imela na voljo, Pirc Musar posredovala seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje.

Iz urada predsednice republike so danes sporočili, da je kandidacijska komisija vse prijavljene za mesto na čelu KPK ocenila kot primerne. Ob aktualnem predsedniku Šumiju sta se na poziv prijavila še vodja službe za operativo na KPK Katja Mihelič Sušnik in pomočnik nekdanjega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Igorja Kadunca Peter Dular.

Za predsednika zelo primerna dva kandidata

Kandidacijska komisija ob tem v svojem poročilu ugotavlja, da sta za opravljanje zelo primerna Šumi in Mihelič Sušnik.

Tudi med prijavljenimi za namestnika predsednika KPK je komisija vseh pet kandidatov prepoznala kot primernih. Med kandidati so ob Dularju, ki je tudi med kandidati za predsednika komisije, še novinar RTVS Aleš Kocjan, notranji revizor Vinko Letnar, svetovalec namestnice predsednice Računskega sodišča Peter Premrl in zaposleni v centru za razvoj in preventivo na KPK Ivijan R. Rojko. Med temi je kot zelo primernega kandidacijska komisija ocenila Kocjana.

Predsednica republike bo odločitev o imenovanju sprejela v naslednjih tednih, skladno z zakonom bo prav tako opravljena javna predstavitev izbranih kandidatov, so v sporočilu za javnost navedli v predsedničinem uradu.

Kot so še navedli, pa mora predsednica novega predsednika KPK in njegovega namestnika imenovati najkasneje do srede, 3. decembra. Če v tem roku do imenovanja ne pride, se postopek takoj ponovi.

Robert Golob
Novice Zdolšek poziva k ustavitvi postopka: s KPK uhajajo informacije
Robert Šumi, KPK.
Novice KPK z novo različico Erarja prikrila transakcije milijonov evrov javnega denarja
Robert Šumi, KPK.
Novice Za predsednika KPK tri kandidature, prijavil se je tudi Šumi
Robert Šumi Nataša Pirc Musar predsednik KPK
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.