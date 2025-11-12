Kandidacijska komisija je predsednico republike Natašo Pirc Musar obvestila o primernosti vseh prijavljenih kandidatov za predsednika KPK in njegovega namestnika. Ob tem je kot zelo primerna za predsednika ocenila aktualnega šefa KPK Roberta Šumija in vodjo službe za operativo KPK Katjo Mihelič Sušnik, za namestnika pa novinarja RTVS Aleša Kocjana.

Na poziv predsednice republike za kandidaturo za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki se je iztekel prejšnji mesec, so prispele tri prijave, za namestnika predsednika pa pet. Kandidacijska komisija je po 30 dneh, ki jih je imela na voljo, Pirc Musar posredovala seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje.

Iz urada predsednice republike so danes sporočili, da je kandidacijska komisija vse prijavljene za mesto na čelu KPK ocenila kot primerne. Ob aktualnem predsedniku Šumiju sta se na poziv prijavila še vodja službe za operativo na KPK Katja Mihelič Sušnik in pomočnik nekdanjega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Igorja Kadunca Peter Dular.

Za predsednika zelo primerna dva kandidata

Kandidacijska komisija ob tem v svojem poročilu ugotavlja, da sta za opravljanje zelo primerna Šumi in Mihelič Sušnik.

Tudi med prijavljenimi za namestnika predsednika KPK je komisija vseh pet kandidatov prepoznala kot primernih. Med kandidati so ob Dularju, ki je tudi med kandidati za predsednika komisije, še novinar RTVS Aleš Kocjan, notranji revizor Vinko Letnar, svetovalec namestnice predsednice Računskega sodišča Peter Premrl in zaposleni v centru za razvoj in preventivo na KPK Ivijan R. Rojko. Med temi je kot zelo primernega kandidacijska komisija ocenila Kocjana.

Predsednica republike bo odločitev o imenovanju sprejela v naslednjih tednih, skladno z zakonom bo prav tako opravljena javna predstavitev izbranih kandidatov, so v sporočilu za javnost navedli v predsedničinem uradu.

Kot so še navedli, pa mora predsednica novega predsednika KPK in njegovega namestnika imenovati najkasneje do srede, 3. decembra. Če v tem roku do imenovanja ne pride, se postopek takoj ponovi.