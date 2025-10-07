Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek,
7. 10. 2025,
9.24

Janša oster do KPK, ki pa zaposluje kadre, povezane s stranko SDS

Robert Šumi, KPK. | Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi | Foto Bojan Puhek

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi

Foto: Bojan Puhek

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) sta se v zadnjem obdobju zaposlila najmanj dva posameznika, ki sta posredno povezana s stranko SDS, danes poroča portal Necenzurirano. Prvak največje slovenske opozicijske stranke Janez Janša je sicer pogosto izjemno kritičen do KPK, v preteklosti pa je večkrat pozival tudi k ukinitvi institucije.

Je eno razpisano delovno mesto na KPK že oddano za podpornico vidne članice SDS?

Na KPK, ki z javnim razpisom trenutno išče dva nova sodelavca na področju odnosov z javnostmi, naj bi po informacijah portala Necenzurirano eno od razpisanih delovnih mest neuradno že rezervirali za dosedanjo svetovalko za odnose z javnostmi Dijano Jevtić, ki na KPK še ni redno zaposlena.

Gre za nekdanjo pripravnico v pisarni evropske poslanke iz vrst SDS Romane Tomc v Bruslju in njeno tesno zaveznico. Jevtić jo je v videoposnetkih, objavljenih na profilih Tomčeve na družbenih omrežjih, namreč večkrat javno podprla pri njenih kandidaturah za politične položaje, med drugim pred predsedniškimi volitvami leta 2017 in volitvami v Evropski parlament leta 2019. 

Jevtić je bila pred prihodom na KPK sicer sodelavka Slovenskega inštituta za standardizacijo.

Na KPK tudi sin nekdanjega odgovornega urednika Siol.net

Necenzurirano še navaja, da je na Komisiji za preprečevanje korupcije kot višji svetovalec komisije zaposlen Vid Jančič, sin nekdanjega odgovornega urednika Dela in medija Siol.net Petra Jančiča, ki velja za tesnega medijskega zaveznika predsednika SDS Janeza Janše. 

Vid Jančič je na KPK zaposlen od leta 2022, po navedbah portala pa ima pomembnejšo vlogo, kot bi bilo mogoče sklepati iz sistemizacije delovnih mest na KPK, in sicer naj bi vodil ekipo za integriteto in korupcijo ter s tem veljal za enega od glavnih operativcev komisije. Trenutno sicer dela iz tujine.

Prvak SDS Janez Janša je predvsem na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, pogosto kritičen do dela Komisije za preprečevanje korupcije. V času mandata Roberta Šumija jo je večkrat označil za "komisijo za pospeševanje korupcije" in vzbujal dvome o integriteti vodstva komisije.

Pred leti, ko sta KPK vodila Drago Kos in Goran Klemenčič, je Janša sicer večkrat pozival k ukinitvi komisije, njeno vodstvo pa je nekoč obtožil celo orkestracije državnega udara.

Peter Jančič Romana Tomc Robert Šumi SDS
