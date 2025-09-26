Lukšič: Naslednja vlada bo znova levosredinska

Politolog Igor Lukšič je za MMC RTV (oddaja Ob osmih) ocenil, da "se je Golob pred volitvami vzpostavil kot edini resen nasprotnik Janeza Janše," obenem pa je eden redkih premierjev, ki zna vleči odločitve in jih tudi izpeljati. Po njegovih besedah bo tudi prihodnja vlada levosredinska. Na desnici namreč vidi velike težave pri sodelovanju, saj je položaj Janeza Janše tako močan, da druge stranke ob njem "lahko samo životarijo oziroma pač nekaj delajo, da preživijo."

O obvezni božičnici je dejal, da to po njegovem mnenju sodi v plačni sistem, zlasti zato, ker je bil javni sektor zmeraj nekako žrtev. Spomnil je na čas sprejetja zakona ZUJF, ko so bile plače znižane za osem odstotkov in se nato dolgo niso zvišale. Zato je po njegovem prav, da se naredi korak k zvišanju. Kritike delodajalskih organizacij je označil kot obrambo njihovih dobičkov, saj se ob vsakem predlogu zvišanja plač "postavijo na zadnje noge". Ob tem je spomnil, da božičnico že zdaj prejema 43 odstotkov zaposlenih v zasebnem sektorju, zato uvedbo v javnem sektorju vidi kot minimalno korekturo.

Golob kot odločevalec, ki poteze tudi izpelje

Lukšič je poudaril, da je Golobu moč poslanske skupine Svoboda omogočala sprejemanje odločitev, ki jih je znal tudi izpeljati. Meni, da je to podporo včasih premalo izkoristil, a mu je ob večjih zgodbah doma in v mednarodnem prostoru pogosto uspelo vztrajati pri odločitvah in jih uresničiti. Po njegovem mnenju politični sistem potrebuje prav takšne voditelje, saj so premierji v preteklosti pogosto omahovali ali odločali prepozno, Golob pa poteze dejansko vleče – kar nekaterim gre na živce, a je nujno za delovanje države.

Po Lukšičevih besedah je Golobu pri večjih zgodbah doma in v mednarodnem prostoru večkrat uspelo zdržati pri odločitvah in jih tudi izpeljati – kar je za politični sistem nujno. Foto: Vlada Republike Slovenije

Desnica pod težo Janševega lika

Opozoril je tudi na trenutni molk prvaka SDS. Po njegovem Janez Janša ne more ostati tiho vse do volitev, saj bo mesec kampanje dovolj, da se bodo ljudem znova obudili spomini na poteze njegove tretje vlade v času covida-19. Po Lukšičevem mnenju se bo Janša zato pred volitvami še oglasil. Glede Nove Slovenije pa je dejal, da je lik Janeza Janše tako močan, da sodelovanje na desnici ni mogoče. Vrtovčeva poteza je bila po njegovem edina razumna, saj NSi nima dovolj virov, da bi ogrozila Janšev položaj, zato lahko ob njem le "životari oziroma pač nekaj dela, da preživi".