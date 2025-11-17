SDS in Svoboda daleč pred ostalimi, javnost večinsko odobrava odziv na napad v Novem mestu

Anketa, ki jo je za Televizijo Slovenija opravil Inštitut Mediana, kaže, da približno 60 odstotkov vprašanih podpira odziv vlade na napad v Novem mestu. Najmočnejša igralca na političnem parketu, SDS in Gibanje Svoboda, ostajata okoli štiri mesece pred parlamentarnimi volitvami izrazito pred ostalimi. Meritev kaže tudi visoko podporo ureditvi področja pomoči pri prostovoljnem končanju življenja – zakon bi podprlo 60 odstotkov vprašanih, več kot polovica pa napoveduje udeležbo na referendumu, ki bo to nedeljo.

Da bi na volitvah podprli SDS, je v raziskavi odgovorilo 21,4 odstotka vprašanih, za Gibanje Svoboda pa bi glasovalo 16,7 odstotka anketirancev. S precejšnjim zaostankom dvema najmočnejšima strankama v državi sledi koalicijska SD s 6,1 odstotka podpore, blizu parlamentarnega praga je tudi koalicijska Levica, ki je v anketi prejela 3,8 odstotka podpore.

Nekaj manj kot trije odstotki vprašanih so v anketi podprli stranko Prerod Vladimirja Prebiliča, ki ji sledijo Slovenska nacionalna stranka (2,4 odstotka), Pirati (2,0 odstotka) in Slovenska ljudska stranka (1,4 odstotka). Malo več kot odstotek vprašanih bi podprlo Vesno, ki bo sicer na volitvah nastopila s skupno listo z Levico.

Z vladnim odzivom na dogodek v Novem mestu se strinjata skoraj dve tretjini

Odziv vlade na napad v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Aleš Šutar, je bil glede na rezultate ankete v javnosti večinsko dobro sprejet. Skoraj 43 odstotkov vprašanih se z odzivom vlade strinja, nekaj več kot 18 odstotkov pa popolnoma strinja.

"Ugotavljamo, da skoraj dve tretjini državljanov podpirata akcijo in dejavnosti vlade na tem področju. Zato dejansko je na neki način uspeh Gibanja Svoboda in celotne koalicije v javnomnenjski raziskavi mogoče pripisati tudi tem zadnjim ukrepom," je izsledke javnomnenjske raziskave za RTV komentirala direktorica Mediane Janja Božič Marolt.

Z vladnim odzivom in pripravljenimi ukrepi za izboljšanje varnostnih razmer, zbranimi v t. i. Šutarjevem zakonu, ki ga bo DZ sprejemal danes, se medtem ne strinja nekaj več kot 19 odstotkov anketirancev. Nekaj več kot desetina pa se jih z vladnim odzivom sploh ne strinja.

Priljubljenost politikov

Mediana je preverjala tudi priljubljenost politikov. Na vrhu lestvice ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar. Sledi ji gospodarski minister in predsednik SD Matjaž Han. Na tretjem in četrtem mestu sta tesno skupaj predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in evropska komisarka Marta Kos. Premier Robert Golob se je uvrstil na 12. mesto, tik pred prvaka SDS Janeza Janšo.

Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja podpira 60 odstotkov vprašanih

V tokratni anketi je Mediana za TVS preverjala tudi, kako bodo volivci odločali na referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bo to nedeljo. Ob tem bi skoraj 60 odstotkov vprašanih uveljavitev zakona podprlo, skoraj 29 odstotkov pa bi jih glasovalo proti.

Da se bodo referenduma zagotovo udeležili, je odgovorilo 34 odstotkov vprašanih, da se bodo verjetno odpravili na volišča, pa nekaj več kot 16 odstotkov. Da verjetno ne bodo šli na referendum, napoveduje skoraj 26 odstotkov anketirancev, da se referenduma zagotovo ne bodo udeležili, pa je prepričanih skoraj 19 odstotkov vprašanih.