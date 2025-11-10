Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T. H.

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
18.04

1 ura, 24 minut

Anketa Dela: Vlada z najboljšo oceno v dveh letih

M. T. H.

Robert Golob, državni zbor | Foto STA

Foto: STA

Najnovejša javnomnenjska raziskava Dela kaže, da vlada dosega najvišjo oceno v zadnjih dveh letih. Po oktobrski tragediji v Novem mestu, na katero se je vlada Roberta Goloba odzvala hitro in odločno ter z napovedjo ukrepov, se je v javnosti izboljšala zaznava njenega delovanja in okrepilo zaupanje v vladne odzive. Tudi razmerja med največjima strankama ostajajo tesna – Gibanje Svoboda je ob povečani podpori še nekoliko zmanjšalo razliko do SDS.

Delo vlade kot pozitivno ocenjuje dobra četrtina sodelujočih v raziskavi, ki jo je za časnik Delo izvedel inštitut Mediana. Delež pozitivnih ocen je narasel na 26,1 odstotka, kar je skoraj sedem odstotnih točk več kot oktobra. Gre za najvišjo oceno v zadnjih dveh letih, saj vlada tako ugodnega povprečja (2,56) ni dosegla vse od oktobra 2023.

Robert Golob
Priljubljenost politikov

Predsednik vlade Robert Golob se je v primerjavi z oktobrom povzpel za pet mest in izboljšal svojo oceno. Na vrhu Barometra priljubljenosti politikov pa ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki ohranja vodstvo pred gospodarskim ministrom Matjažem Hanom in predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič.

Sledijo Anže Logar, Jernej Vrtovec, Klemen Boštjančič, Janez Cigler Kralj, Vladimir Prebilič, Tanja Fajon in Marko Lotrič. Višje kot prejšnji mesec sta se uvrstili tudi Jelka Godec in Asta Vrečko, sledijo Alenka Bratušek, Meira Hot, Janez Janša, Luka Mesec, Matej T. Vatovec, Borut Sajovic in Zoran Janković.

