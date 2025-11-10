Martinovanje in alkotest ne gresta skupaj …

Čas martinovanj je hkrati večkrat tudi čas pokušanja vina in čezmernega pitja alkohola. Čeprav so ti trenutki prijetni, se lahko hitro spremenijo v nočno moro, če se po uživanju alkohola usedemo za volan.

Če nas v prekršku zaloti policist, opravimo test alkoholiziranosti in ta pokaže preveliko vrednost, je posledica odvzem vozniškega dovoljenja. A brez skrbi, Pravnik na dlani ima rešitev, da ponovno pridobite svoje vozniško dovoljenje in se vrnete na cesto.

Vožnja pod vplivom alkohola in kazni

Vožnja pod vplivom alkohola je med najhujšimi prekrški, saj predstavlja resno nevarnost za vse udeležence v prometu. Prav zato ministrstvo za zdravje in policija vsako leto izvajata akcijo Slovenija piha 0,0, ki ozavešča o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola. To pomeni, da so nadzori v prometu pogostejši in poostreni, posledično pa je tudi več ugotovljenih prekrškov in odvzemov vozniških dovoljenj.

Če ste udeleženi v prometni kontroli in je vaša stopnja alkohola v krvi višja od dovoljenih mej, lahko prejmete denarno kazen (od 300 evrov naprej), kazenske točke (od štiri točke naprej), izgubite vozniško dovoljenje, vas pridržijo na policijski postaji ...

Dovoljena meja alkohola v krvi na testu je največ 0,24 miligrama na liter izdihanega zraka oziroma 0,5 grama alkohola na kilogram krvi (0,5 promila alkohola). V tem primeru sledijo finančna kazen 1.200 evrov, 18 kazenskih točk in odvzem vozniškega dovoljenja.

Test alkoholiziranosti

Policisti izvajajo preglede alkoholiziranosti z alkotestom. Namen testa je zagotoviti varnost na cestah tako za voznika kot tudi za druge udeležence prometa. Če zavrnete alkotest, se to šteje za prekršek, kar samodejno pomeni odvzem vozniškega dovoljenja in visoko denarno kazen. V takem primeru se pogosto odredijo tudi pridržanje in nadaljnji postopki, ki vključujejo odvzem krvi za določitev natančne stopnje alkoholiziranosti.

Če vas ustavijo in zahtevajo alkotest, ga ne zavrnite, saj bi to pomenilo najvišjo kazen (1.200 evrov in 18 točk). Če menite, da je rezultat nepravičen, jasno izrazite svoje nestrinjanje policistu, ki bo vašo opombo zapisal v zapisnik. Vljudno predlagajte test z etilometrom.

"Po napornem tednu smo se s sodelavci ustavili v bližnji gostilni. Vzdušje je bilo sproščeno, spil sem nekaj kozarcev vina in bil prepričan, da sem popolnoma pri sebi. Ko sem se peljal domov, sem v daljavi zagledal policijsko kontrolo. Policist me je ustavil in moral sem pihati.

ŠOK! Rezultat alkotesta je bil nad dovoljeno mejo. Prejel sem globo in kazenske točke, ki so se – skupaj s starimi – seštele dovolj visoko, da sem izgubil vozniško dovoljenje. V trenutku me je obšel občutek panike. Kako bom brez izpita prišel v službo? Kaj pa vse vsakodnevne obveznosti?

Prijatelj mi je takrat predlagal, naj se obrnem na Pravnika na dlani. Rekel sem si, kaj pa lahko izgubim, in poklical. Že prvi pogovor me je pomiril – razložili so mi postopek, preverili vse okoliščine in mi povedali, kakšne možnosti imam." - Marjan L.

Takšne zgodbe niso osamljeni primeri. Še sreča, da ni odlašal in je tako Pravnik na dlani še imel čas uspešno rešiti težavo. Uredili smo vrnitev vozniškega dovoljenja na podlagi preizkusne dobe.

Foto: Sedem d.o.o.

Kako do vrnitve vozniškega dovoljenja?

Čeprav je izguba vozniškega dovoljenja lahko velika težava, obstajajo možnosti, da ga pridobite nazaj, tudi brez ponovnega opravljanja izpita. Pomembno je, da takoj ukrepate in za pomoč prosite izkušenega pravnika Pravnik na dlani, ki vam bo pomagal pripraviti ustrezen predlog za vrnitev dovoljenja.



Ko prejmete odločbo o začasnem odvzemu izpita, imate 15 dni časa, da s predlogom zaprosite, da se vam vozniško dovoljenje začasno vrne. To pomeni, da lahko vozite do trenutka, ko bo vaš primer obravnavan in ko bo sodišče sprejelo odločitev o morebitnem trajnem odvzemu izpita. Predlog mora biti dobro argumentiran, priložiti pa morate tudi zdravniško potrdilo. Če je prekršek resen, lahko sodišče z odločbo določi, da vaše vozniško dovoljenje ni več veljavno (gre za trajni odvzem izpita). Ko odločba postane pravnomočna, imate spet na voljo 15 dni, da sodišču predložite predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. V tej zahtevi sodišču predlagate, da prekinitve vozniškega dovoljenja ne izvede takoj, ampak vam namesto tega naloži rehabilitacijske ukrepe ter določi preizkusno dobo, v kateri boste lahko dokazali, da odvzem vozniškega dovoljenja ni potreben in da ne boste ponovno storili podobnega prekrška. Tudi na tem mestu vam polagamo na srce, da najdete pravno pomoč, ki vam bo zmanjšala skrbi in olajšala delo.

