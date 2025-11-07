Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
7. 11. 2025,
6.25

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
varnost pomoč vlada Robert Golob Robert Golob 37. člen zakona o obrambi sodelovanje državna meja varovanje policija vojska

Petek, 7. 11. 2025, 6.25

49 minut

Pri varovanju državne meje bo odslej sodelovala Slovenska vojska

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Dan Slovenske vojske 2025, slovenska vojska | Koliko pripadnikov Slovenske vojske bo aktiviranih in kam natančno bodo razporejeni, ni znano. | Foto Gaja Hanuna

Koliko pripadnikov Slovenske vojske bo aktiviranih in kam natančno bodo razporejeni, ni znano.

Foto: Gaja Hanuna

Pripadniki Slovenske vojske bodo od danes s policijo sodelovali pri širšem varovanju državne meje. Vlada je namreč v četrtek aktivirala 37. člen zakona o obrambi, ki to omogoča. Na ta način bodo razbremenili policiste, da bodo ti lahko opravljali naloge pri obvladovanju varnostnih razmer predvsem v jugovzhodnem delu Slovenije.

37. člen zakona o obrambi določa, da lahko Slovenska vojska sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja v skladu z načrti in po predhodni odločitvi vlade. Pripadniki Slovenske vojske pri opravljanju teh nalog v skladu z zakonom nimajo policijskih pooblastil.

Razbremenitev policijskih enot

Za aktivacijo člena se je vlada v luči varnostnih razmer v jugovzhodni Sloveniji odločila na četrtkovi seji. Kot je po seji dejal predsednik vlade Robert Golob, lahko policija za zelo omejen nabor nalog na meji vpokliče na pomoč pripadnike Slovenske vojske. Na ta način bo vojska razbremenila policijske enote iz jugovzhodne Slovenije.

Vojaki bodo svoje naloge opravljali v okviru mešanih patrulj, pri čemer bodo varovali policijske postopke in pomagali pri logističnih prevozih tujcev, ki so nezakonito vstopili v državo in zaprosili za mednarodno zaščito, od državne meje do azilnega doma, je v četrtek pojasnil minister za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle, Boštjan Poklukar.

Vojska bo sodelovala tudi pri izvajanju del v zvezi z ograjo na meji, vzdrževanjem in obnovo komunikacij in drugi logistični podpori. Sodelovala bo v policijskih postopkih pri vračanju tujcev, opazovanju državne meje ter v policijskih postopkih pri izvedbi zased za odkritje nedovoljenih migracij. Slovenska vojska bo pomoč policiji zagotavljala tudi s svojimi materialno-tehničnimi sredstvi.

Operativni načrt zaupne narave

Koliko pripadnikov Slovenske vojske bo aktiviranih in kam natančno bodo razporejeni, ni znano, saj te informacije vsebuje operativni načrt, ki sta ga pripravila Generalna policijska uprava in Generalštab Slovenske vojske in je označen s stopnjo zaupnosti. Poklukar tako podrobnosti o tem v četrtek ni mogel predstaviti.

Je pa po premierjevih navedbah trenutno na pomoč policijski upravi v Novem mestu priskočilo približno 40 policistov iz preostalih delov države. Ti se bodo začeli vračali na svoje policijske uprave, nadomestilo jih bo približno 40 policistov, ki so danes na položaju na meji. "Ko se bo teh 40 pripadnikov policije premestilo na Policijsko upravo Novo mesto, se pravi na teren z namenom vzdrževanja reda in miru, bo nastala kadrovska vrzel na meji in to kadrovsko vrzel bo zapolnila vojska s svojimi 40 pripadniki," je ponazoril.

Policija bo sicer o potrebi po aktivaciji 37. člena zakona o obrambi poročala vsak mesec sproti, vladni sklep pa velja do preklica.

Robert Golob
Novice Premier Golob: Šutarjev zakon ni namenjen kaznovanju, ampak preventivi
Andreja Kokalj, državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje
Novice SD za novo pravosodno ministrico predlaga Andrejo Kokalj
Nataša Pirc Musar
Novice Pirc Musar: Ker smo skupaj zavozili, smo danes skupaj odgovorni za iskanje rešitev
varnost pomoč vlada Robert Golob Robert Golob 37. člen zakona o obrambi sodelovanje državna meja varovanje policija vojska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.