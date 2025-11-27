Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Četrtek,
27. 11. 2025,
18.30

Osveženo pred

43 minut

Četrtek, 27. 11. 2025, 18.30

43 minut

Dvaindvajsetletnik grozil mladoletniku in ga oropal

R. K.

Foto: Mija Debevec Doničar

Foto: Mija Debevec Doničar

Murskosoboški policisti so bili ob 14.28 s strani očeta mladoletnika obveščeni, da so njegovega sina oropali. Osumljenec, ki so ga slabo uro zatem prijeli, je mladoletniku grozil in ga prisilil, da mu izroči denar.

Policisti so z izvedenimi ukrepi osumljenca ob 15.10 izsledili in prijeli na območju Murske Sobote. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali, prav tako so mu zasegli predmete, ki služijo kot dokaz. 

Kot so sporočili s PU Murska Sobota, so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je isti storilec pred ropom grozil še dvema mladoletnikoma. 

Zoper 22-letnega osumljenca bo podana kazenska ovadba zaradi storitve kaznivega dejanja ropa in dejanja grožnje, so še zapisali na policiji. 

