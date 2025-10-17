Samostojni poslanec in predsednik stranke Suvereni Dejan Kaloh meni, da se je Anže Logar politično zakalkuliral, saj po njegovem mnenju ne more biti resna alternativa ne Janezu Janši ne Robertu Golobu, in da bo po volitvah "spet pristal v Janševem naročju". V intervjuju za Reporter je razkril ozadja razhoda z Logarjem in SDS, govoril o svojih političnih načrtih ter ocenil razmerja pred prihajajočimi volitvami. Po njegovi oceni imata tako SDS kot Gibanje Svoboda možnosti za oblikovanje prihodnje vlade, vendar, kot pravi, "bolje kaže Golobu, ki bi lahko ponovil mandat – kar bi bilo po dolgem času politični unikum".

V intervjuju za revijo Reporter je Dejan Kaloh pojasnil, da ga je po odhodu iz SDS Anže Logar povabil k sodelovanju pri ustanavljanju nove stranke. Po Kalohovih besedah so se na začetku dogovarjali, da bodo politično zgodbo gradili skupaj z Evo Irgl, a se je pozneje izkazalo, da zanj v vodstvu ni prostora. "Ko sem ga vprašal, kje me vidi, je rekel, da bo razmislil o tem, da bi bil v izvršilnem odboru," je povedal. Dodal je, da je Logar "ves čas držal figo v žepu" in ga želel predvsem porabiti pri oblikovanju poslanske skupine. "Zato sem se odločil, da se posloviva, in sem raje ustanovil svojo stranko Suvereni," je povedal Kaloh.

Kaloh: Logar se je politično zakalkuliral

Kaloh meni, da Anže Logar ni prava politična alternativa ne Janezu Janši ne Robertu Golobu. Po njegovih besedah mu manjka tako organizacijska kot kadrovska podpora, predvsem pa "politični občutek". Kaloh je razkril, da mu je Logar nekoč govoril, da bo postal premier in imel najmanj 20 poslancev, a da so bili to "računi brez krčmarja". Po njegovem se je Logar "politično zakalkuliral", saj ankete njegovim Demokratom kažejo le tri do štiri odstotke podpore, zato dvomi, da bo prišel v parlament.

Anže Logar je v podkastu Dela dejal, da je Janez Janša izključil možnost sodelovanja z njegovo stranko. Kot je razvidno iz posnetka oddaje 24ur zvečer na POP TV, v kateri je o tem govoril prvak SDS, pa slednji sodelovanja ni izključil. Na vprašanje, ali bi po volitvah šel v koalicijo tudi z Logarjem, je odgovoril: "Volitev še ni tukaj. Mi bomo šli v koalicijo, če bo to potrebno, s tistimi, ki bodo prišli v parlament." S tem je nakazal, da o povolilnih povezavah še ni odločeno.

Kaloh: Sredinski blok nima realnih možnosti

V pogovoru se Kaloh dotakne tudi Vladimirja Prebiliča, ki je v sredo ustanovil novo politično stranko Prerod in bil soglasno izvoljen za predsednika stranke. Ocenjuje, da sta tako Prebilič kot Logar poskušala graditi sredinski blok, vendar po njegovem mnenju ta nima realnih možnosti, saj ne verjame, da bo kateri od njiju jeziček na tehtnici. Meni, da bo Logar po volitvah spet padel v naročje Janeza Janše, Prebilič, ki se deklarira kot levosredinski politik, pa bo bolj verjetno sodeloval v Golobovi kot v Janševi vladi.

Politična napoved: Golob v prednosti

Kaloh ocenjuje, da je slovenski politični prostor razdrobljen in da bo po volitvah boj za vsakega partnerja in vsako stranko. Po njegovem mnenju ima Janez Janša utrjeno bazo, a brez zaveznikov težko sestavi vlado, Robert Golob pa prav tako ohranja podporo med 15 in 20 odstotki. Spomni, da ima pri tem politolog Igor Lukšič prav in da trenutno bolje kaže Golobu, ki bi v primeru ponovne izvolitve ponovil mandat – kar bi bilo po dolgem času unikum.

Spomnimo, da je slednje v slovenski politiki do zdaj uspelo le Janezu Drnovšku – ponoviti mandat kot vodilna stranka vladajoče koalicije.

Kaloh: Ne proti Evropi, ampak proti bruseljskemu centralizmu

Kaloh v intervjuju pojasnjuje, da akcija Sloexit ni poziv k izstopu iz EU ali Nata, temveč "poziv k razpravi o tem, ali današnja EU še sledi svojim ustanovnim vrednotam". Opozarja, da bo pakt o migracijah Sloveniji vsilil obvezne migrantske kvote, kar po njegovem mnenju pomeni izgubo suverenosti pri odločanju o ključnih nacionalnih vprašanjih.

Kaloh pove, da ne gre za nasprotovanje Evropi svobodnih narodov, temveč bruseljskemu centralizmu. Nadaljuje, da se zavzema za močno Slovensko vojsko, a takšno, ki brani izključno ozemeljsko celovitost in suverenost Republike Slovenije, ne pa za to, da bi bila orodje tujih interesov. Podpira razvoj domače obrambne industrije in orožarskega holdinga Dovos, saj ta po njegovem mnenju "predstavlja priložnost za domača delovna mesta in davke, ki ostanejo v Sloveniji".