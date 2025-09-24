Golob: Krepitev sredstev za varnost ni grožnja, ampak priložnost

Krepitev porabe za obrambo, varnost in odpornost na ravni zveze Nato in EU ni grožnja slovenski družbi, ampak priložnost, je na konferenci Dual Use 2025 v Ljubljani dejal premier Robert Golob. Je priložnost tako za krepitev odpornosti kot za gospodarski razvoj, je poudaril.

Golob je spomnil, da si je vlada kot eno od prioritet zastavila povečanje sredstev za raziskave, razvoj in inovacije, ki da so jih v zadnjih treh letih podvojili. To je storilo tudi ministrstvo za obrambo na področju novih tehnologij na področju obrambe in varnosti.

Nekatera slovenska podjetja imajo tako tudi na tej podlagi že izdelke, ki so zanimivi za ves svet, zdaj jim bo, tako pravi Golob, Slovenski državni holding (SDH) prek obrambnega podjetja Dovos pomagal, da vzpostavijo serijsko proizvodnjo.

Krepitev odpornosti Slovenije

Na podlagi izkušenj iz velikih naravnih nesreč minulih let je obrambno ministrstvo začelo krepiti tudi odpornost Slovenije.

Če želimo res zgraditi družbo, ki bo odporna proti vsem izzivom, moramo na področje odpornosti gledati celovito, je izpostavil premier.

Pojem dvojna raba, za katerega sicer še vedno ne v EU ne v Natu ni enotne definicije, namreč zajema sektorje, kot so obramba, varnost, zdravje, prehrana, energetika in infrastruktura.

Tudi zaradi te ohlapnosti pojma dvojna raba in cilja članic Nata glede porabe za obrambo in varnost v višini pet odstotkov BDP, krepitev sredstev za obrambo in varnost ni grožnja za slovensko družbo, ampak priložnost, je prepričan Golob.

Po vseh izračunih o potrebnih sredstvih za krepitev obrambnih oz. bojnih zmogljivosti Slovenije, so se, tako pravi Golob, pristojni ustavili pri dveh odstotkih BDP.

V polju med dvema in petimi odstotki BDP tako prvi med ministri vidi priložnost za vsako državo, tudi Slovenijo, da razvije svoj pristop, kako bo krepila obrambno sposobnost, varnost in odpornost ter s čim bo posredno krepila svojo industrijo, ne le doma, ampak tudi v svetu.

Krepitev varnosti in odpornosti ter razvoj izdelkov, storitev in sistemov dvojne rabe tako vidi kot sredstvo gospodarskega razvoja in dodatnih prihodkov.

"Da si bomo na koncu lahko privoščili tudi božičnico," je v uvodu v konferenco Dual Use 2025 v Ljubljani, ki poteka v organizaciji SDH in družbe Delo, še dejal Golob.

Kompetence na obrambnem in varnostnem področju kot motor za odpornost družbe

Prvi mož Dela in predsednik nadzornega sveta Kolektorja Stojan Petrič je napovedal, da bo današnji konferenci februarja prihodnje leto sledila nova.

Cilj celotnega procesa krepitve dvojne rabe vidi v tem, da se kompetence na obrambnem in varnostnem področju uporabijo kot motor inovacij za civilno družbo oz. za celovito odpornost družbe ter tudi za tehnološki napredek industrije.

Konference Dual Use 2025 se je udeležil tudi minister za finance Klemen Boštjančič.

Minister Klemen Boštjančič se udeležuje konference Dual- Use Slovenija 2025 v organizaciji medijske hiše @Delo in Slovenskega državnega holdinga. Tema razprave v kateri sodeluje je krepitev civilne in državne odpornosti. pic.twitter.com/WwUdJ0JdZZ — Ministrstvo za finance (@mfinance_gov_si) September 24, 2025

Spremenjene okoliščine prinašajo dodatna tveganja

Predsednik uprave SDH Žiga Debeljak pa je spomnil, da so geopolitične napetosti, vojna v Evropi in energetska kriza v zadnjih letih pomembno spremenili okoliščine, v katerih delujejo podjetja.

Te nove okoliščine prinašajo dodatna tveganja, a tudi velike priložnosti, še posebej glede na načrtovano visoko rast naložb na področju obrambe in varnosti, je podčrtal.

V SDH tako družbe z državnim lastništvom spodbujajo, da na eni strani krepijo svojo odpornost, na drugi pa prepoznavajo in tržijo storitve in izdelke s področja dvojne rabe za diverzifikacijo, je povedal.

Poleg tega so pred dnevi ustanovili državno obrambno podjetje Dovos, katerega temeljni namen je, tako Debeljak, postati platforma za kapitalske naložbe in strateška partnerstva s podjetji, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za razvoj na področju obrambe, varnosti in odpornosti.