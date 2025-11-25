Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Torek,
25. 11. 2025,
14.29

Falun Domen Prevc Anže Lanišek Timi Zajc smučarski skoki

Torek, 25. 11. 2025, 14.29

24 minut

Smučarski skoki, Falun, posamična tekma (m)

Kvartet Slovencev pester tekmovalni ritem nadaljuje na Švedskem

Pe. M.

Anže Lanišek je bil na devetem mestu najboljši Slovenec v kvalifikacijah. Foto Reuters

Anže Lanišek je bil na devetem mestu najboljši Slovenec v kvalifikacijah.

Foto: Reuters

Smučarski skakalci so zbrani v Falunu, kjer bo ob 15.10 posamična tekma na srednji skakalnici. Nastopili bodo tudi štirje Slovenci, in sicer Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc in Rok Oblak, medtem ko se Lovru Kosu ni uspelo prebiti na popoldansko preizkušnjo. V sredo bo na švedskem prizorišču še tekma na veliki napravi.

Lillehammer Domen Prevc
Sportal Domen Prevc po napaki za las na tekmo, spodletelo enemu Slovencu

Kvalifikacije v Falunu so poskrbele za popolno avstrijsko prevlado. Slovenski severni sosedi so osvojili štiri najvišja mesta. Najbolj se je izkazal Daniel Tschofenig (91,5 metra), takoj za njim pa so se zvrstili Stefan Kraft (89,5 m), Stephan Embacher (91,5 m) in Manuel Fettner (95 m). Peto mesto, prvo, ki ni končalo v avstrijskih rokah, je osvojil Nemec Felix Hoffmann (90,5 m). Skupno je nastopilo 68 tekmovalcev.

Najvišje uvrščeni Slovenec je bil Anže Lanišek na devetem mestu, Rok Oblak je bil 21., Timi Zajc 28., Domen Prevc pa je tekmo ujel s 44. mestom. Brez nastopa na tekmi je ostal Lovro Kos na 57. mestu.

V sredo ob 15.10 bo v Falunu še tekma na veliki skakalnici (HS132), ob 11. uri bodo kvalifikacije.

Pester tekmovalni teden bodo skakalci nato nadaljevali v Ruki, kjer bosta posamični tekmi v soboto in nedeljo.

 Falun, posamična tekma:

Falun Rok Oblak Domen Prevc Anže Lanišek Timi Zajc smučarski skoki
