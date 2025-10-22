Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Na. R., STA

Poslanci redno sejo DZ nadaljujejo z vprašanji premierju Golobu

Po poslanskih vprašanjih bodo poslanci obravnavali še nekaj zakonskih predlogov.

Po poslanskih vprašanjih bodo poslanci obravnavali še nekaj zakonskih predlogov.

Foto: STA

S poslanskimi vprašanji premierju Robertu Golobu bo DZ začel tretji dan redne seje. Predsednik vlade bo opoziciji odgovarjal na vprašanja o integriteti svoje funkcije, varnosti in zaupanju v institucije pravne države ter aktivnostmi pri pregonu in odkrivanju pranja denarja, koalicijski Levici pa o uzakonitvi skrajšanega delovnega časa.

Premier, ki običajno poslancem odgovarja prvi dan seje, bo to storil šele danes, saj je v ponedeljek v Portorožu gostil voditelje držav MED9, še do torka pa se je na njegovo povabilo na delovnem obisku mudil francoski predsednik Emmanuel Macron.

Danes pa torej Golob prihaja v DZ, kjer je poslanec SDS Zvone Černač za predsednika vlade najavil vprašanje o aktivnostih državnih, nadzorni in finančnih institucij pri pregonu in odkrivanju pranja denarja.

Poslanka poslanske skupine nepovezanih poslancev, ki jo sestavljajo člani Demokratov, Eva Irgl pa bo zastavila vprašanje o varnosti in zaupanju v institucije pravne države.

Poslanca NSi Aleksandra Rebrška bo zanimalo zaupanje in integriteta pri opravljanju funkcije predsednika vlade ter Golobov pogled na "nekatere še neodgovorjene oziroma nepojasnjene očitke v javnosti", ki so povezani z opravljanjem te funkcije.

Vprašanje iz vrst koalicije bo zastavil poslanec Levice Milan Jakopovič, ki bo premierja povprašal o uzakonitvi skrajšanega delovnega časa.

Poslanci bodo zatem nadaljevali obravnavo predvidenih zakonskih predlogov. Čaka jih še predstavitev poslanskih stališč o predlogu novele zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, na dnevnem redu pa imajo med drugim tudi predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti in predlog zakona o skladu za redke bolezni.

