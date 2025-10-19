Na povabilo predsednika vlade Roberta Goloba se bo danes na uradnem obisku v Sloveniji mudil jordanski kralj Abdulah II. Srečanje na Brdu pri Kranju bo namenjeno dogajanju na Bližnjem vzhodu in nadgradnji dvostranskih odnosov. V ponedeljek se bo monarh pogovarjal tudi z voditelji držav MED9, ki se bodo sestali v Portorožu.

Srečanju na Brdu pri Kranju bodo prisostvovali tudi jordanski prestolonaslednik, princ Al Husein bin Abdulah II., jordanski zunanji minister Ajman Safadi in slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, ki se je na obisku v Jordaniji mudila februarja.

V ospredju pogovorov bo dogajanje na Bližnjem vzhodu, s poudarkom na Gazi, kjer je skladno z mirovnim načrtom ameriškega predsednika Donalda Trumpa nedavno stopila v veljavo prekinitev ognja. Beseda bo tekla tudi o nadgradnji odnosov med Slovenijo in hašemitsko kraljevino, ki ima na Bližnjem vzhodu eno najpomembnejših političnih, humanitarnih in pogajalskih vlog.

Podpis skupne izjave

Slovenija je prav prek Jordanije do zdaj v Gazo poslala pošiljke humanitarne pomoči v skupni vrednosti 1,6 milijona evrov. Kraljevina gosti več kot dva milijona palestinskih beguncev, tam ima sedež tudi agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA).

Na srečanju bosta strani podpisali skupno izjavo, s katero bosta potrdili pripravljenost na nadaljnjo krepitev dvostranskih odnosov in poglobitev sodelovanja na področjih skupnega interesa.

Premier Golob se je z Abdulahom II. prvič srečal februarja lani ob robu Münchenske varnostne konference. Voditelja sta se takrat zavzela za takojšnje premirje v Gazi in zagotavljanje zadostne humanitarne pomoči prebivalcem od vojne razdejane enklave. Junija lani se je nato Golob v Jordaniji udeležil mednarodne konference o humanitarnem odzivu za Gazo. Na bilateralnem srečanju se je kralju zahvalil za podporo in prizadevanja njegove države za ohranjanje stabilnosti in varnosti v regiji.

Abdulah II. se je lani udeležil tudi zasedanja voditeljev držav MED9 na Cipru in se Golobu zahvalil za diplomatska prizadevanja Slovenije v smeri mirovnih rešitev, med drugim v luči njenega nestalnega članstva v Varnostnem svetu Združenih narodov.

Letošnje zasedanje MED9 bo potekalo v ponedeljek v Portorožu, ko bodo voditelji Španije, Portugalske, Francije, Italije, Malte, Hrvaške, Cipra, Grčije in Slovenije razpravljali o ključnih evropskih in mednarodnih temah, pri čemer bosta v ospredju konkurenčnost evropskega gospodarstva in Bližnji vzhod. Glede slednjega se bo z njimi pogovarjal tudi Abdulah II.