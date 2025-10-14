Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. T., STA

Robert Golob Jordanija

Torek, 14. 10. 2025, 16.55

1 ura, 17 minut

Robert Golob pričakuje pomembnega gosta: v Slovenijo prihaja jordanski kralj

Abdulah II., kralj Jordanije, jordanski kralj | Kralj Abdulah II. se je lani udeležil tudi zasedanja voditeljev skupine MED9, ki združuje devet sredozemskih članic EU, na Cipru, kjer se je ob robu zasedanja že srečal z Robertom Golobom. | Foto Guliverimage

Kralj Abdulah II. se je lani udeležil tudi zasedanja voditeljev skupine MED9, ki združuje devet sredozemskih članic EU, na Cipru, kjer se je ob robu zasedanja že srečal z Robertom Golobom.

Foto: Guliverimage

Jordanski kralj Abdulah II. se bo na povabilo premierja Roberta Goloba v nedeljo mudil na uradnem obisku v Sloveniji. Na delovnem srečanju na Brdu pri Kranju bodo prisotni še njegov prestolonaslednik, princ Al Hussein bin Abdulah II., zunanji minister Ayman Safadi in slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. V ospredju srečanja bo dogajanje v Gazi.

Delovno srečanje bo namenjeno dogajanju na Bližnjem vzhodu, predvsem v luči mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa, nadgradnji odnosov med Slovenijo in Jordanijo ter razpravi voditeljev skupine MED9 z jordanskim kraljem, ki bo potekala naslednji dan, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Golob se je z Abdulahom II. prvič srečal februarja 2024. | Foto: STA

Velika vloga Jordanije

Jordanija je ena od osrednjih akterjev na Bližnjem vzhodu in ima eno najpomembnejših političnih in pogajalskih vlog. Njena vloga je tako politična kot humanitarna, saj prebivalcem Gaze zagotavlja tudi humanitarno pomoč.

Slovenija je prav prek Jordanije doslej v Gazo poslala več pošiljk pomoči v skupni vrednosti 1,6 milijona evrov. Jordanija, ki gosti več kot dva milijona palestinskih beguncev, je tudi sedež Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), s katero je Slovenija s podpisom štiriletnega dogovora o prispevku UNRWA v skupni višini štirih milijonov evrov nadgradila sodelovanje.

Jordanski kralj Abdulah II. se bo na povabilo premierja Roberta Goloba v nedeljo mudil na uradnem obisku v Sloveniji. | Foto: Reuters

Več srečanj Goloba in jordanskega kralja

Golob se je z Abdulahom II. prvič srečal februarja 2024 ob robu Münchenske varnostne konference. Voditelja sta se na srečanju zavzela za takojšnje premirje in zagotavljanje zadostne humanitarne pomoči prebivalcem Gaze. Junija istega leta pa se je Golob v Jordaniji udeležil mednarodne konference Poziv k ukrepanju: nujni humanitarni odziv za Gazo. Na bilateralnem srečanju se je kralju zahvalil za podporo in prizadevanja Jordanije za ohranjanje stabilnosti in varnosti v regiji.

Abdulah II. se je lani udeležil tudi zasedanja voditeljev skupine MED9, ki združuje devet sredozemskih članic EU, na Cipru, kjer se je ob robu zasedanja ponovno srečal z Golobom. Ob tej priložnosti je kralj premierju izrazil hvaležnost za diplomatska prizadevanja Slovenije za mirovne rešitve, zlasti glede vloge v Varnostnem svetu ZN.

Jordanija
