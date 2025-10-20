Predsednik Francije Emmanuel Macron je delovni obisk v Sloveniji v spremstvu premierja Roberta Goloba začel v Luki Koper, kjer je bila podpisana deklaracija o krepitvi sodelovanja med Luko Koper in francoskim ladjarjem CMA CGM. Gre za potrditev strateškega partnerstva na področju pristaniških in logističnih rešitev, navajajo v kabinetu premierja.

V okviru strateškega partnerstva med Francijo in Slovenijo po navedbah kabineta Luka Koper in francoski CMA CGM že 20 let poslovno sodelujeta in imata ključno vlogo pri povezovanju Jadrana in Azije s svetovnimi pomorskimi potmi ter Slovenije in širših srednjeevropskih trgov s trajnostnimi intermodalnimi železniškimi rešitvami.

"Danes sta Luka Koper in CMA CGM združila moči, da okrepita vlogo Slovenije kot strateških vrat v Evropo, zlasti ob nastajajočem gospodarskem koridorju Indija−Bližnji vzhod−Evropa," so navedli in dodali, da sta podjetji to sodelovanje potrdili s podpisom deklaracije ob prisotnosti Goloba in Macrona.

Kot so dodali, si bosta podjetji še naprej prizadevali za razvoj medsebojnega strateškega partnerstva in iskanje dodatnih možnosti za operativno sodelovanje na področju pristaniških in logističnih rešitev.

Možna skupna vlaganja v Luko Koper

Razmišljata tudi o možnosti skupnih vlaganj v povečanje zmogljivosti Luke Koper v bližnji prihodnosti in podpirata nadaljnje sodelovanje med Luko in CMA CGM prek hčerinske družbe CEVA Logistics.

Po navedbah kabineta gre za enakovredno partnerstvo na področju logističnih storitev pri trgovini z vozili. S tem želijo povečati količino tovora, okrepiti produktivnost in rast ter odpreti nova delovna mesta s sodelovanjem pri digitalizaciji in razogljičenju prometa in logistike.

Macron v torek v Ljubljani

V Luki Koper je Macron, ki se je pred tem v Portorožu udeležil vrha skupine sredozemskih članic EU MED9, začel svoj prvi delovni obisk v Sloveniji, ki ga bo nadaljeval v torek v Ljubljani.

Slovenijo in Francijo veže obsežno gospodarsko sodelovanje, ki naj bi bilo glede na napovedi osrednja nit Macronovega obiska.

Macron in Golob bosta v torek med drugim govorila o skupnem vlaganju v zelene, napredne tehnologije, ki so ključnega pomena za konkurenčnost Evrope. Strani bosta med drugim podpisali izjavo o nameri za vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja na področju jedrske energije.

Državi delita tudi številne poglede na aktualne svetovne teme.