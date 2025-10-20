Premier Robert Golob bo danes v Portorožu gostil voditelje sredozemskih članic EU, združenih v MED9. Gre za vrhunec slovenskega predsedovanja skupini, na katerem bodo voditelje v družbi predsednice Evropske komisije in jordanskega kralja zaposlovale zlasti konkurenčnost evropskega gospodarstva in razmere na Bližnjem vzhodu.

Neformalna skupina MED9 je z namenom krepitve sodelovanja in usklajevanja glede aktualnih zadev v EU in Sredozemlju nastala leta 2013. Slovenija se ji je skupaj s Hrvaško pridružila leta 2021.

Na srečanju, ki ga vlada opisuje kot enega najpomembnejših mednarodnih dogodkov zadnjih desetletij v Sloveniji, bo danes Golob gostil voditelje Francije, Španije, Grčije, Portugalske, Malte, Cipra in Hrvaške. Italijo bo medtem zastopal zunanji minister Antonio Tajani.

V družbi predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in jordanskega kralja Abdulaha II. jih bodo zaposlovale zlasti konkurenčnost evropskega gospodarstva in Bližnji vzhod.

Glede konkurenčnosti bodo iskali skupna stališča pred vrhom EU prihodnji teden. Glede Bližnjega vzhoda pa bodo razpravljali zlasti o uresničitvi mirovnega načrta za Gazo.

Že pred vrhom MED9 je Golob v nedeljo na uradnem obisku gostil jordanskega kralja, danes zvečer pa bo delovni obisk v Kopru začel francoski predsednik Emmanuel Macron in ga nato v torek nadaljeval v Ljubljani.

Na cestah upoštevajte prometno ureditev

V Portorožu bo danes zaradi dogajanja veljala spremenjena prometna ureditev.

Iz notranjosti države proti Portorožu je pričakovati kolone s policijskim spremstvom.