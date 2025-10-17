Premier Robert Golob bo v ponedeljek v Portorožu gostil vrh sredozemskih držav MED9, na katerem bodo voditelji razpravljali o dveh ključnih temah – konkurenčnosti evropskega gospodarstva in miru ter stabilnosti mediteranskega območja s posebnim poudarkom na Bližnjem vzhodu. Na srečanju bodo sodelovali predsedniki in predsednice vlad iz osmih držav ter predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Robert Golob je napovedal, da se bodo voditelji najprej posvetili konkurenčnosti, pri čemer bodo pripravili skupne teze za nastop na prihodnjem Evropskem svetu. Pri razpravi se jim bo pridružila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, s katero bodo po Golobovih besedah skušali oblikovati poenoten blok držav z usklajenimi pogledi na to, kako naj Evropa izvaja ukrepe za krepitev svoje globalne konkurenčnosti.

Ob robu vrha bo imel predsednik vlade Golob dve ločeni delovni srečanji. Prvo bo v nedeljo, ko se bo na Brdu pri Kranju sestal z jordanskim kraljem Abdulahom II. V torek pa se bo v Ljubljani sestal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Foto: STA

Kot je dejal, so sredozemske države v drugačnem položaju od severa Evrope, zato želijo oblikovati skupno razumevanje o treh temah: visokih cenah energentov, privabljanju talentov in prihodnji finančni perspektivi Evropske unije. "Skupaj bomo pripravili teze, s katerimi bomo nastopili na evropskem svetu prihodnji teden kot poenoten blok s poenotenimi videnji, kako naj Evropa izvaja ukrepe za krepitev svoje globalne konkurenčnosti," je dejal premier.

Mir in stabilnost v Sredozemlju

Drugi sklop razprav bo namenjen miru in stabilnosti v Sredozemlju, pri čemer se bo voditeljem pridružil tudi jordanski kralj Abdulah II. Tema bo posvečena razmeram na Bližnjem vzhodu in vprašanju rešitve dveh držav. "Čas je, da Evropa iz pasivne humanitarne vloge stopi v aktivno politično delovanje. Slovenija skupaj s Španijo, Irsko in Norveško že dolgo podpira rešitev dveh držav in bo pri tem dosledna," je poudaril Golob ter dodal, da je namen vrha MED 9 iskanje konkretnih rešitev kako zgraditi samostojno Palestino na eni strani ter varni Izrael na drugi z namenom trajne stabilizacije tega območja. "Zelo sem vesel, da bo srečanje zdaj, ko se končno kaže upanje, da se na eni strani ustavi genocid, na drugi pa da se iz tega genocida rodi novo upanje za samostojno in neodvisno Palestino."

Premier je izpostavil, da Evropa že zdaj nudi največjo humanitarno pomoč palestinskemu prebivalstvu, vendar mora prevzeti tudi politično odgovornost. "Naš cilj je doseči soglasje, da Evropa kot celota postane dejavnejša pri podpori miru. Začeli bomo pri Sredozemlju," je dejal. Ob tem je dodal, da je čas zrel za nov zagon mirovnega procesa, ki bi Palestini omogočil mednarodno priznanje in trajno stabilnost v regiji.

Slovenija prvič gosti vrh MED9

Vrh MED9, ki ga bo letos prvič gostila Slovenija, je priložnost, da države južnega Sredozemlja oblikujejo skupne odzive na izzive, s katerimi se sooča Evropa – od energetske varnosti do podnebnih sprememb in migracij. Po Golobovih besedah želi Slovenija v času svojega predsedovanja poudariti pomen dialoga, sodelovanja in povezovanja v regiji, ki je zgodovinsko vedno bila stičišče kultur, interesov in iskanja ravnotežja med mirom in razvojem.

Macron prihodnji teden na delovnem obisku v Sloveniji

Na povabilo predsednika vlade Roberta Goloba se bo v ponedeljek in torek na svojem prvem delovnem obisku v Sloveniji mudil francoski predsednik Emmanuel Macron. Obisk bo sledil vrhu voditeljev držav članic MED9 in bo predstavljal priložnost za nadaljnjo utrditev vezi med državama.

Foto: Guliverimage

Obisk predstavlja pomemben korak pri nadaljnjem poglabljanju strateškega partnerstva med Slovenijo in Francijo. Državi delita številne skupne poglede na aktualna vprašanja EU in mednarodne skupnosti, povezuje ju tudi obsežno gospodarsko sodelovanje, so sporočili iz kabineta predsednika vlade ter izpostavili odlično sodelovanje med Golobom in Macronom, zlasti v okviru Evropskega sveta.