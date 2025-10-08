Po dolgem pravnem boju z LDLC ASVEL Villeurbanne naj bi nekdanji glavni trener ekipe in zdajšnji prvi mož Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović od svojega nekdanjega kluba prejel znatno odškodnino. Po poročanju BeBasketa je sodišče v Lyonu več kot tri leta po prvi sodbi potrdilo sodbo delovnega sodišča v Lyonu, ki je Asvelu prvotno naložilo plačilo 481.464 evrov Mitroviću zaradi "nepravične odpovedi".

Odvetnik Zvezdana Mitrovića Maitre Xavier Le Cerf Galle je sporočil, da se je sodišče odločilo, in navedel, da bo moral klub iz Villeurbanna svojemu nekdanjemu črnogorskemu trenerju plačati tudi dodatnih dva tisoč evrov za pravne stroške, s čimer se bo skupni znesek povzpel na 483.464 evrov.

Petinpetdesetletni Mitrović, ki je v Asvel prišel leta 2018 in v svoji prvi sezoni osvojil naslov francoskega prvaka, je maja 2020 zaradi "hudega prekrška" prekinil triletno pogodbo s francoskim klubom. Klub ga je posebej obtožil, da je zaradi vrste tehničnih napak in neprimernega vedenja znotraj organizacije skazil podobo ekipe.

Leta 2020 se je nato drugič v svoji trenerski karieri vrnil v Monaco in leta 2021 osvojil EuroCup, a so ga pozneje istega leta odpustili. Sledil je kratek čas pri Galatasarayu, preden je pred začetkom lanske sezone svoje mesto našel pri Cedeviti Olimpiji, ki jo je popeljal do četrtfinala Eurocupa in krone državnega in pokalnega zmagovalca. Svojo trenersko kariero je začel leta 1992 na klopi Pikadilija, med letoma 2017 in 2019 pa je bil sicer med drugim tudi selektor črnogorske reprezentance.

