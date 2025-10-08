Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Sreda,
8. 10. 2025,
18.43

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21

Natisni članek

Natisni članek
liga ABA liga ABA Eurocup Eurocup Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Zvezdan Mitrović

Sreda, 8. 10. 2025, 18.43

1 ura

Sodišče odločilo: Asvel mora Zvezdanu Mitroviću plačati skoraj pol milijona evrov odškodnine

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21
Zvezdan Mitrović | Zvezdan Mitrović | Foto Guliverimage

Zvezdan Mitrović

Foto: Guliverimage

Po dolgem pravnem boju z LDLC ASVEL Villeurbanne naj bi nekdanji glavni trener ekipe in zdajšnji prvi mož Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović od svojega nekdanjega kluba prejel znatno odškodnino. Po poročanju BeBasketa je sodišče v Lyonu več kot tri leta po prvi sodbi potrdilo sodbo delovnega sodišča v Lyonu, ki je Asvelu prvotno naložilo plačilo 481.464 evrov Mitroviću zaradi "nepravične odpovedi".

Odvetnik Zvezdana Mitrovića Maitre Xavier Le Cerf Galle je sporočil, da se je sodišče odločilo, in navedel, da bo moral klub iz Villeurbanna svojemu nekdanjemu črnogorskemu trenerju plačati tudi dodatnih dva tisoč evrov za pravne stroške, s čimer se bo skupni znesek povzpel na 483.464 evrov.

Petinpetdesetletni Mitrović, ki je v Asvel prišel leta 2018 in v svoji prvi sezoni osvojil naslov francoskega prvaka, je maja 2020 zaradi "hudega prekrška" prekinil triletno pogodbo s francoskim klubom. Klub ga je posebej obtožil, da je zaradi vrste tehničnih napak in neprimernega vedenja znotraj organizacije skazil podobo ekipe.

Leta 2020 se je nato drugič v svoji trenerski karieri vrnil v Monaco in leta 2021 osvojil EuroCup, a so ga pozneje istega leta odpustili. Sledil je kratek čas pri Galatasarayu, preden je pred začetkom lanske sezone svoje mesto našel pri Cedeviti Olimpiji, ki jo je popeljal do četrtfinala Eurocupa in krone državnega in pokalnega zmagovalca. Svojo trenersko kariero je začel leta 1992 na klopi Pikadilija, med letoma 2017 in 2019 pa je bil sicer med drugim tudi selektor črnogorske reprezentance.

Preberite še:

Luka Dončić
Sportal Dončić s posebno aktivnostjo razveselil soigralce, James ne skriva ponosa
Cedevita Olimpija - Mega
Sportal Cedevita Olimpija na prvem gostovanju
Cedevita Olimpija : Manresa, Zvezdan Mitrović
Sportal Slovenski prvaki brez dveh pomembnih členov
liga ABA liga ABA Eurocup Eurocup Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Zvezdan Mitrović
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.