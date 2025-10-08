Košarkarji Cedevite Olimpije bodo danes ob 20. uri igrali tekmo drugega kroga letošnjega Eurocupa, ko se bodo v Beogradu pomerili s Hapoelom iz Jeruzalema. "Oni so favoriti, mi pa bomo skušali znova presenetiti," je pred tekmo dejal trener ljubljanskega moštva Zvezdan Mitrović, ki zaradi poškodb ne bo mogel računati na Nikosa Chougkaza in Luko Brajkovića.

Nova sezona se je za zasedbo Zvezdana Mitrovića začela izjemno obetavno, potem ko so člani ljubljanskega kluba v uvodu evropskega pokala ugnali Manreso, nato pa so konec tedna doma še visoko nadigrali Mego v okviru lige ABA. Zdaj je pred Olimpijo velik test v obliki Hapoela Jeruzalema, ki je v prvem krogu premagal Hamburg.

Izraelski kolektiv je zadržal jedro ekipe iz prejšnje sezone, na seznam igralcev pa so dodali številne atraktivne igralce, med drugim tudi Anthonyja Lamba, ki je bil v prejšnji sezoni v dresu Trenta eden od najboljših krilnih igralcev v EuroCupu. Del ekipe je ponovno tudi organizator igre Jared Harper, ki je bil v sezoni 2024/25 izbran za najkoristnejšega igralca EuroCupa, bil pa je tudi najboljši strelec (22,8) in najučinkovitejši igralec tekmovanja (valorizacijski indeks 27,2). V noči iz sobote na nedeljo po slovenskem času je sicer Hapoel v okviru pripravljalne tekme gostoval v Brooklynu, kjer se je izraelska ekipa pomerila z NBA ekipo Brooklyn Nets. Slednja je slavila zmago z rezultatom 123:88.

Ljubljanska zasedba je tako v Eurocupu kot v ligi ABA v sezono vstopila z zmagama. Foto: Aleš Fevžer

Mitrović: Še vedno smo v fazi spoznavanja

"Pred nami je serija zahtevnih tekem, zato sta zmagi na uvodnih obračunih EuroCupa in Lige ABA izjemno pomembni. Še vedno smo v fazi spoznavanja in uigravanja ekipe. Hapoel sodi med glavne favorite za osvojitev naslova v Evropskem pokalu. Na obstoječo zasedbo iz prejšnje sezone so dodali kakovostne okrepitve, klub pa razpolaga z visokim proračunom. V prejšnji sezoni smo proti njim v Bolgariji pripravili veliko presenečenje, ki nam je odprlo vrata v končnico, medtem ko so nas v prvem delu sezone v Ljubljani zanesljivo premagali," je dejal trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

"Tudi to sezono so moštvo dodatno okrepili s številnimi kakovostnimi igralci. Oni so favoriti, mi pa bomo skušali znova presenetiti," je še dodal črnogorski strokovnjak, ki v Beogradu in nato v Podgorici, kjer Cedevito Olimpijo čaka srečanje z Budućnostjo, ne bo mogel računati na Nikosa Chougkaza in Luko Brajkovića, ki sta ostala v Ljubljani, kjer se ukvarjata s sanacijo po poškodbah gležnjev.

Nikos Chougkaz si je na tekmi z Mego poškodoval gleženj. Foto: Filip Barbalić

Dve zmagi pomembni za samozavest

"Za nami sta dve pomembni zmagi, ki sta okrepili samozavest ekipe, pomagali pri ustvarjanju prave kemije in razveselili naše navijače. Zdaj nas čakata dve zahtevni, a obenem zelo pomembni gostovanji. Tekmeca, s katerima se bomo v tem tednu pomerili, sta kakovostni ekipi, a na pot odhajamo samozavestni. Hapoel in Budućnost sta v prejšnji sezoni v mednarodnih tekmovanjih dosegla odlične rezultate, obe ekipi pa sta se še dodatno okrepili, zato vemo, da naloga ne bo lahka. Kljub temu bomo dali vse od sebe, da se v Ljubljano vrnemo z zmagama," je pred odhodom v Beograd povedal David Škara.

Moštvi sta se do zdaj v Evropskem pokalu pomerili šestkrat, pet zmag je pripadlo Hapoelu, ena, prav zadnja iz prejšnje sezone, pa košarkarjem Cedevite Olimpije. V sezoni 2024/25 sta se ekipi namreč pomerili v rednem delu sezone. Konec lanskega oktobra je bil Hapoel v Stožicah boljši z rezultatom 94:83, januarja letos pa je semafor v bolgarskem mestu Samokov kazal 74:70 za Zmaje. Hapoel se je sicer v pretekli sezoni tako kot Olimpija prebil vse do četrtfinala evropskega pokala.

