Košarkarji Cedevite Olimpije so dobili uvodni tekmi EuroCupa in lige ABA, zdaj pa je bil še košarkar ljubljanske ekipe izbran za najkoristnejšega igralca prvega kroga regionalnega tekmovanja. To je Američan Umoja Gibson.

Umoja Gibson je na tekmi prvega kroga lige Aba med Cedevito Olimpijo in Mego Superbet dosegel 17 točk, dva skoka, sedem asistenc, eno ukradeno žogo in imel valorizacijski indeks 27. Vse to v manj kot 19 minutah na parketu. S tem si je delil tretjo najvišjo valorizacijo kroga, zaostal je le za Alekso Ilićem in Victorjem Baileyjem Jr., enako oceno pa sta dobila še Dwayne Bacon in Gregor Glas.

Odločilni dejavnik, ki je Gibsonu prinesel naziv najkoristnejšega igralca kroga (MVP), je bilo to, da je s svojo predstavo ekipo popeljal do visoke zmage za 36 točk (117:81), in to v krajšem igralnem času kot Bacon in Glas. Umoja Gibson je tako nakazal, da bo eden ključnih motorjev ljubljanskega moštva v boju za najvišja mesta v regionalnem tekmovanju.