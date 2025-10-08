Dončić s posebno aktivnostjo razveselil soigralce, James ne skriva ponosa

V ligi NBA se stopnjujejo priprave pred novo sezono. LeBron James je v torek z objavo na družbenih omrežjih, ki se je na koncu izkazala le za oglas, razburkal javnost, v zadnji epizodi podkasta Mind the Game pa spregovoril o Luki Dončiću. S hvalnicami na račun Slovenca se mu je pridružil tudi Rui Hachimura, Dončić pa je svoje soigralce pred kratkim presenetil s skupnim obiskom dirkališča Porsche Driving Experience

"Vi ste vsi idioti. Vsi smo vedeli, da gre za oglas, kajne? Nihče ni povzročal panike," je na torkovem treningu ob novici, da je sporočilo LeBrona Jamesa zgolj reklama za pijačo, v smehu v pogovoru s predstavniki medijev dejal trener LA Lakers JJ Redick. James je s kratkim videom z naslovom Druga odločitev dvignil ogromno prahu, ugibanja o morebitnem koncu kariere in napovedi poslovilne turneje pa so se dan kasneje izkazali za brco v prazno, saj je 40-letni košarkar le izdal oglas za znamko konjaka.

James, ki se je zagotovo nasmejal ugibanjem košarkarskega sveta, pa je manj nasmejan ob svojem trenutnem zdravstvenem stanju, saj bo zaradi lažje poškodbe izpustil vse pripravljalne tekme in bo svojo pozornost usmeril v pripravo na začetek rednega dela sezone. To bo njegova prva polna sezona z Luko Dončićem, kar je za Lakerse in njihove navijače zelo vznemirljivo. James je medtem spregovoril tudi o sodelovanju s Slovencem.

LeBron James Foto: Guliverimage

V pogovoru s sovoditeljem podcasta Mind the Game je spregovoril o tako opevani telesni preobrazbi svojega soigralca in ga močno pohvalil. "Preprost se zdi očitno, da je malo hitrejši in da funkcionira še bolje kot prej. Mislim pa, da je še pomembnejše to, kako bo zdaj potekala njegova regeneracija po tekmah. Mislim, da je okrevanje veliko lažje, ko je tvoje telo v vrhunski formi in se počutiš veliko bolje. Lukova igra se po mojem mnenju ne bo bistveno spremenila, se bo pa to, kako se bo počutil, ko se bo zbudil po treh, štirih zahtevnih dneh s težkimi tekmami. Zelo, res zelo sem ponosen nanj," je dejal James. Košarkarski zvezdnik se je tudi pošalil, da se bo morda moral na tej točki svoje kariere lotiti Lukove diete, saj bo decembra dopolnil 41 let.

Dobil to, kar si je želel: skupne treninge in gradnjo kemije

Potem ko se je Dončić lani sredi sezone pridružil ekipi Los Angelesa, se je več mesecev poskušal vključiti v sistem, ki ga vodi JJ Redick, in se hkrati povezati s svojimi novimi soigralci. Zdaj, ko je za njim že celo poletje, je kemija med Dončićem in ostalimi igralci videti bistveno drugače. O Slovencu in njegovem doprinosu ekipi se je po enem izmed treningov razgovoril tudi Rui Hachimura.

"Ves čas se zafrkavava. Vedno pozabim, da je mlajši od mene, to je noro. Dolgo časa je že obraz lige, veliko dlje je že tukaj kot jaz. Naučil me je veliko stvari, vedno želi komunicirati in se pogovarjati z menoj o tem, kaj želi, da storim na parketu," je dejal Hachimura, ki s Slovencem veliko časa preživi tudi zunaj parketa.

"Veliko se pogovarjava tudi o kakšnih zabavnih stvareh ali pa čisto spontanih. Rad ima srbsko glasbo, zato mu vedno rečem, kako je ta glasba zanič, on pa meni reče enako za Afrobeats. Vedno tekmujeva," je bil nasmejan 27-letni košarkar.

Soigralce razveselil s posebno aktivnostjo

Dončić je ob gradnji kemije, ki bo še kako pomembna tudi na parketu, nedavno presenetil svoje soigralce, ko je osebno organiziral obisk dirkališča Porsche Driving Experience v Južni Kaliforniji. "Na svoj račun," je potrdil Dave McMenamin iz ESPN. Popoldne so preživeli v dirkanju z dirkalniki GT3 in 911, cilj te aktivnosti pa je bil dati vsem, ki nosijo vijolično-zlati dres, oddih od vsakodnevne košarkarske rutine.

Lakers bodo do konca pripravljalnega obdobja odigrali še štiri tekme, naslednjo v noči na ponedeljek. Po prvih napovedih bi lahko Dončić zaigral na dveh, morda celo treh od teh obračunov.

