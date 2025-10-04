Košarkarji Los Angeles Lakers so odigrali prvo pripravljalno tekmo pred novo sezono lige NBA. V Palm Desertu so se pomerili s Phoenix Suns, na obračunu pa pogrešali kar nekaj pomembnih igralcev. Manjkal je tudi Luka Dončić, ki so mu Jezerniki po letošnjih napornih nastopih na EuroBasketu omogočili še malce počitka, tako da bo ta vikend izpustil obe pripravljalni tekmi. Zdesetkani Jezerniki so visoko izgubili. Phoenix je zmagal s 103:81, največ točk pa je dosegel Devin Booker (24). Pri Lakersih je bil najboljši strelec Austin Reaves (20), ki je pred srečanjem gostoval v podcastu The Young Man and The Three in pohvalno spregovoril o 26-letnem Slovencu.

Uvodna pripravljalna tekma:



Phoenix Suns : Los Angeles Lakers 103:81 (31:16, 57:44, 87:62)

Najboljši strelci: Booker 24 (met iz igre 8/19, 7 asistenc v 25 minutah), Allen 13, Butler 12, Brooks 10; Reaves 20 (met iz igre 6/11 v 21 minutah), Davis 14, Hachimura 11

Košarkarji Los Angeles Lakers v sezono 2025/26, prvo, na katero lahko že od samega začetka računajo na Luko Dončića, vstopajo z velikimi cilji. Jezerniki so v pripravljalno obdobje vstopili z dvobojem proti Phoenixu, na katerem pa je trener J. J. Redick pogrešal kar nekaj zelo pomembnih igralcev. Manjkal je 26-letni slovenski superzvezdnik, ki so mu Jezerniki zaradi napornih nastopov na EuroBasketu namenili dodaten počitek in bo tako izpustil tudi prihodnje pripravljalno srečanje z Golden Statom v San Franciscu (v noči na ponedeljek po slovenskem času).

Vrhunci pripravljalnega dvoboja med LA Lakers in Phoenixom:

Dončiću, ki je tako le gledal srečanje in ni stopil na parket, je na klopi delal družbo tudi LeBron James. Mladostni veteran, ki vstopa v rekordno 23. zaporedno sezono v ligi NBA, 30. decembra pa bo praznoval 41. rojstni dan, je izpustil srečanje zaradi težav z živcem v gluteusu. Manjkala sta tudi novinec Marcus Smart (Ahilova tetiva) in Adou Thiero (koleno), odsoten je bil tudi dolgoletni Dončićev soigralec Maxi Kleber (poškodba kvadricepsa).

Najboljši strelec LA Lakers na tekmi proti Phoenixu je bil Austin Reaves:

16 quick points for #15!



Austin Reaves looking sharp early in the preseason 🔥 pic.twitter.com/urcsw6B0wD — NBA (@NBA) October 4, 2025

Trener Redick upa, da bo lahko vsaj na eni pripravljalni tekmi zaigral s popolno zasedbo, na kateri bi nastopila vsa najmočnejša orožja Jezernikov. Dončića zagotovo še ne bo na parketu tudi na drugi pripravljalni tekmi, ko se bodo LA Lakers pomerili z Golden Statom, s katerim bodo sicer odigrali tudi uvodno tekmo v sezoni 2025/26.

Največ točk je dosegel Devin Booker. Prvič je za Jezernike nastopil Jake LaRavia in v 19 minutah prispeval 7 točk in pet skokov. Foto: Guliverimage

Dončić je tako uvodni nastop Jezernikov v pripravljalnem obdobju spremljal le v vlogi gledalca. Njegovi soigralci so morali priznati premoč Phoenixu. Sonca so v tretji četrtini vodila že za 27 točk, končni rezultat pa je znašal 103:81. Pri Phoenixu, ki so po koncu prejšnje sezone ostali brez Kevina Duranta (odšel je v Houston), je največ točk dosegel Devin Booker (24). Novopečeni košarkar Phoenixa Dillon Brooks je v prvem nastopu za Sonca dal 10 točk, Grayson Allen pa jih je dodal 13.

Nekdanji center Phoenix DeAndre Ayton je prvič nastopil na tekmi v dresu Jezernikov. V slabih 18 minutah je dosegel le eno točko in izgubil štiri žoge, v obrambi pa se izkazal z osmimi skoki, dvema blokadama in ukradeno žogo. Foto: Guliverimage

V začetni peterki Jezernikov sta debitirala DeAndre Ayton in Jake LaRavia, največ točk pa je prispeval Austin Reaves (20). Ayton je v 18 minutah dosegel le eno točko, vpisal pa tudi osem skokov in dve blokadi. Začetnih pet sta pri Lakersih sestavljala še Rui Hachimura in Jarred Vanderbilt.

Seznam preostalih pripravljalnih tekem LA Lakers: LA Lakers – Golden State Warriors (6. oktober ob 2.30)*

LA Lakers – Golden State Warriors (13. oktober ob 2.30)

LA Lakers – Phoenix Suns (15. oktober ob 4.00)

LA Lakers – Dallas Mavericks (16. oktober ob 4.30)

LA Lakers – Sacramento Kings (18. oktober ob 4.30)



* Luka Dončić ne bo zaigral tudi na tej tekmi

Reaves z izbranimi besedami o Dončiću

Če povemo, da je Luka Dončić izjemen košarkar, ne bomo povedali nič novega. Njegove razsežnosti igre v napadu in košarkarske inteligence so nekaj posebnega. S pohvalami na račun soigralca pri Los Angeles Lakers ni skoparil niti Austin Reaves, ki je poudaril, kako težko ga je braniti, hkrati pa izpostavil njegovo podcenjeno kakovost. "Res je fizično močan. Njegova moč je zelo podcenjena," je dejal Reaves v podcastu The Young Man and The Three in se spomnil zgodbe o pomočniku trenerja, v katerega se je Luka na treningu zaletel in nato rekel: "Prijatelj, uničil in zlomil si mi rebra," je v smehu razlagal Reaves.

Reaves je pohvalil tudi druge vidike Dončićeve igre. "Njegova sposobnost, da se ustavi in ob tem obdrži ravnotežje, je edinstvena. Potem še igra s kontaktom in finte pri metu ... Pa njegova košarkarska inteligenca. Ko znaš podati, kakorkoli si zaželiš, te je potem še toliko težje braniti," je bil jasen Reaves.

Luka Dončić je nared za novo sezono. Foto: Reuters

Čeprav je Jake LaRavia novinec pri Lakersih, pa se je z Dončićem že večkrat srečal kot nasprotnik in se je strinjal z Reavesovo oceno. Po prvem treningu je ob vprašanju o Dončićevi igri ostal brez besed. Še kot nasprotnik pa je priznal, da je bil zanj Luka vedno med dvema najtežjima igralcema za branjenje. "Ni ga zabavno kriti v obrambi, res ne," je dejal LaRavia v istem podcastu.

Dončić zdaj vstopa v svojo prvo polno sezono pri Lakersih, potem ko je lani na 28 tekmah rednega dela povprečno dosegal 28,2 točke, 8,1 skoka in 7,5 asistence na srečanje.

Uvodne tekme v novi sezoni lige NBA (2025/26): LA Lakers – Golden State Warriors (22. oktober ob 4.00)

LA Lakers – Minnesota Timberwolves (25. oktober ob 4.00

Sacramento Kings - LA Lakers (27. oktober ob 2.00)

LA Lakers – Portland TrailBlazers (28. oktober ob 3.30)

Minnesota Timberwolves - LA Lakers (30. oktober ob 2.30)



Časovnice tekem so po slovenskem času.

LeBron James ni zaigral proti Phoenixu zaradi težav z živcem v gluteusu. Foto: Reuters

Lakerse so sicer v prvem pripravljalnem obračunu zgolj kot gledalci spremljali Marcus Smart, Maxi Kleber, LeBron James in Adou Thiero, naknadno pa se je na stranskem tiru znašel še Dončić. "Luka Dončić bo izpustil prvi dve pripravljalni tekmi, v prvi vrsti zaradi svojega nastopa s Slovenijo na EuroBasketu. Lakersi in ekipa želijo gledati dolgoročno, da se v miru in dobro pripravi na začetek sezone," so sporočili z druge strani velike luže.

Glavni trener J. J. Redick je že pred tem potrdil, da ima Smart težave z Ahilovo tetivo, Kleber še naprej okreva po poškodbi kvadricepsa, James pa je srečanje s Phoenixom izpustil zaradi težav z živcem v gluteusu. Novinec Thiero ima težave s kolenom, zato je bila rotacija Lakersov na obračunu s Sunsi zelo okrnjena.

Ker je otvoritvena tekma nove sezone lige NBA oddaljena še tri tedne, je Redick poudaril pomembnost dajanja prednosti zdravju pred tekmami v pripravljalnem obdobju. "Fante bomo poskušali v intervalih vrniti v igro," je dejal Redick, ki ga z ekipo po srečanju s Phoenixom (82:103) čakajo še pripravljalni tekmi proti Golden Statu (dvakrat), vnovič proti Phoenixu, potem pa še proti Dallasu in Sacramentu, na teh obračunih pa bo tako več priložnosti za mlajše in manj uveljavljene košarkarje.

