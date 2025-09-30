Dve izmed glavnih okrepitev Los Angeles Lakers pred novo sezono sta zagotovo DeAndre Ayton in Marcus Smart, ki bosta poskušala zapolniti vrzeli v igri Jezernikov. Prihod obeh košarkarjev v mesto angelov je v ponedeljek jasno in glasno pozdravil tudi Luka Dončić.

Marcus Smart prvič v dresu Lakersov. Foto: Reuters "Zelo sem vesel zanj, predvsem pa, da me ne bo več kril v obrambi," je o Marcusu Smartu na ponedeljkovem medijskem dnevu LA Lakers dejal Luka Dončić, ki je nekaj besed namenil tudi prihodu DeAndreja Aytona. "Bil sem navdušen, ko so mi povedali, da ga bodo poskušali podpisati. Spomnim se, ko sva bila skupaj na naboru, vesel sem, da sva zdaj skupaj v ekipi," je dodal Slovenec.

Prihoda v mesto angelov in "skoka" v zlato-vijolični dres pa sta se razveselila tudi omenjena košarkarja. Iskanje okrepitve na centrski liniji je bilo v tem poletju prioritetna naloga Los Angeles Lakers. Oči vodstva Lakersov so se po številnih govoricah pred nekaj dnevi uperile proti Aytonu, ki je na presenečenje vseh končal sodelovanje s Portland Trail Blazers, se dogovoril za odkup pogodbe in se leto dni pred koncem pogodbe podal na trg prostih košarkarjev. Nato je hitro postal kandidat številka ena za selitev k Jezernikom. Kmalu po tem, ko je 213 centimetrov visoki Ayton tudi uradno postal prost košarkar, se je iz Los Angelesa pokadil beli dim, 27-letni košarkar pa je odprl novo poglavje.

Ayton talks about him and Luka having chips on their shoulders. pic.twitter.com/3XXJphax1y — Showtime Luka (@showtimeluka) September 29, 2025

"Tega sem si želel. Imeti soigralca, kot sta Luka in LeBron, mi daje še večji zagon, da delam še bolj trdo. Te priložnosti res ne jemljem za samoumevno in verjamem tistim, ki pravijo, da je to ena mojih zadnjih možnosti, da se izkažem. To je največja priložnost v moji karieri. Občutiti takšen pritisk je privilegij, vsak dan, ko se zbudiš kot Laker in imaš priložnost osvojiti šampionski prstan," je dejal Ayton.

Ayton: Tega ne jemljem za samoumevno

Veseli se sodelovanja v igri pick and roll skupaj z Dončićem. "Dokazal sem, da najbolje igram v navezi s kreatorji igre. Zdaj sem tukaj, da se dokažem in igrati z Luko bo olajšalo kar nekaj stvari. Neverjetno je biti obkrožen z igralcema, kot sta Luka in LeBron, čutim njuno veličino in tega ne jemljem za samoumevno. Igrati z njima so bile sanje, ki zdaj niso več zgolj to. Vem, da so pričakovanja največja," je še dodal center

Ayton se veseli sodelovanja z LeBronom Jamesom in predvsem Luko Dončićem, s katerim sta bila leta 2018 izbrana na naboru. Aytona so takrat kot prvega izbrali Phoenix Suns, Dončića pa kot tretjega Atlanta, ki pa ga je nato takoj poslala k Dallas Mavericks v zameno za Traeja Younga in izbor na naboru 2019 v obliki Cama Reddisha. Ayton je prepričan, da bo igranje z Luko in Jamesom še dvignilo raven njegove igre ter da bo vnovič našel prave občutke in pravo formo, ki ga je najbolj krasila v njegovi drugi sezoni v ligi NBA, ko je v povprečju za Phoenix Suns dosegel 18,2 točke in 11,5 skoka na tekmo. Dončiću je namenil ogromno besed hvale.

Nekoč nasprotnika, zdaj soigralca. Foto: Guliverimage

"Videli ste, koliko dela je poleti vložil v vse to in res je dokazal, da je pravi profesionalec ter kakšno željo ima s tem, ko je povsem spremenil svoje telo in tudi mentalno pripravo. Na drugi strani pa imate v meni jeznega Aytona, saj sem bil večino svoje kariere nespoštovan in so vsi dvomili vame. Zdaj je vse za menoj in vso to gorivo bom namenil zmagovanju in igranju poleg Luke," je še dodal Ayton.

Smart: Vem, kaj ekipa pričakuje od mene

Besed hvale pa ni manjkalo niti Marcusu Smartu, ki je postal član Lakersov konec julija. Dogovoril se je za odkup pogodbe s klubom Washington Wizards, z LA Lakers pa sklenil dvoletno pogodbo v vrednosti 11 milijonov dolarjev (10,1 milijona evrov). Že takrat je ESPN poročal, da naj bi prav zvezdnik ekipe Lakersov Luka Dončić stopil v stik s Smartom in mu dal jasno vedeti, da želi igrati s košarkarjem njegovega kova. Zatem je to jasno in glasno potrdil tudi Smart. "To mi je pomenilo res veliko in je bilo ključno, da sem se odločil za Lakerse," je že takrat povedal Smart, ki je zdaj pripravljen na novo poglavje.

Ameriški košarkar je bil trikrat v svoji karieri uvrščen v najboljšo obrambno peterko lige. V letih od 2014 do 2023 je bil član Bostona, s katerim se je leta 2022 zavihtel v finale lige NBA. Leta 2023 je postal član Memphis Grizzlies, v začetku letošnjega februarja pa je bil kot del menjave treh ekip iz zasedbe Grizlijev poslan k Washington Wizards. V vsej letošnji sezoni je odigral 34 tekem, na katerih je v povprečju dosegal devet točk in 3,2 asistence na srečanje. V zadnjih dveh sezonah je zaradi težav s poškodbami sicer skupno odigral le 54 tekem, zdaj pa je pripravljen na vse napore nove sezone.

Marcus Smart Foto: Guliverimage

"Zadnji dve leti nista bili enostavni, veliko imam za dokazati. Ljudje so verjetno že pozabili, kaj lahko prispevam k ekipi. Vsak košarkar mora opraviti svojo domačo nalogo in tudi preden sem se pridružil Lakersom, sem pogledal tekme, ko sem igral proti Luki, in se vprašal, kaj lahko storim, da mu olajšam njegovo delo in pomagam tej ekipi. Vse je novo in treba bo skočiti v morje, ne pomaga, če stojiš ob strani in čakaš," je bil jasen Smart, ki je opozoril predvsem na svoje naloge v obrambi.

"Vem, kaj ekipa pričakuje od mene na obeh straneh igrišča, še posebej pa v obrambi in to počnem že celo mojo kariero, ni nič novega. 'Potrebujemo Marcusa iz Celticsov', mi je dejal trener Redick in vem, da bom vse puščal na igrišču večer za večerom. To sem prišel naredit, zato me je Luka poklical. Všeč mi je naša ekipa, imamo ogromno talentiranih fantov, tudi tistih, o katerih se toliko ne govori, imamo širino in vsi smo lačni uspeha," je še dodal 31-letni košarkar.

Preberite še: