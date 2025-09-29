Z medijskim dnevom so se danes že tradicionalno začele priprave na novo sezono v ligi NBA. Prvič je uvod v kratko pripravljalno obdobje v barvah Los Angeles Lakers in skupno osmič v najmočnejši košarkarski ligi na svetu dočakal tudi slovenski as Luka Dončić, ki je strnil nekaj misli pred začetkom novega poglavja v karieri.

Če so se oči slovenskih ljubiteljev košarke konec septembra oziroma v začetku oktobra zadnjih nekaj sezon pogosto obračale proti Dallasu, pa so navijači Luke Dončića letos prvič pred začetkom sezone svojo pozornost povsem usmerili k Los Angeles Lakers. V dresu franšize iz mesta angelov bo 26-letni slovenski košarkar letos odigral sezono v celoti, potem ko je bil februarja lani po zdaj že znanem scenariju in velikem šoku zamenjam iz Dallas Mavericks.

A Slovenec ja od takrat že obrnil nov list, poleti je zavihal rokave, najprej povsem preoblikoval svoje telo, izgubil tudi veliko število kilogramov, nato pa Slovenijo kot kapetan vodil na evropskem prvenstvu, kjer je poleg izjemnih številk, ki so pri njem postale že kar samoumevne, večkrat dokazal, da z dozorevanjem na parketu postaja vse bolj opazen in učinkovit tudi v vlogi vodje zunaj parketa.

Luka Dončić on Los Angeles



“It’s a fresh start for me… I’m excited to play for the Lakers💛💜”. pic.twitter.com/I5FqoUMk0a — ⚡️ (@fearedlaker) September 29, 2025

Odličen EuroBasket

Slovenski as je bil na minulem turnirju najboljših ekip stare celine kot edini nečlan polfinalne četverice izbran v najboljšo peterko turnirja. S povprečjem 34,7 točke je bil najboljši strelec turnirja, s 7,1 asistence tretji podajalec in osmi najboljši v skoku (8,6). Delil si je tudi prvo mesto v ukradenih žogah (2,7 na tekmo). Še drugič zapored po svetovnem prvenstvu 2023 je tako postal prvi strelec turnirja. Na svojem četrtem od skupno petih velikih tekmovanj je bil vselej izbran v najboljšo peterko turnirja.

A dobra dva tedna po koncu evropskega prvenstva in kratkem počitku ter odhodu iz Ljubljane v Los Angeles je zdaj slovenski košarkarski virtuoz že pripravljen na novo poglavje v dresu Lakersov, pri katerih si po lanski razburkani sezoni želi drugačne zgodbe – zgodbe o uspehu, še posebej pa si tega želi zaradi izpada v prvem krogu lanske končnice, ko je bila od zasedbe iz mesta angelov boljša Minnesota.

Luka Dončić je na evropskem prvenstvu blestel. Foto: Guliverimage

"Pogrešal sem vas. Vesel sem, da sem tukaj, komaj čakam na intervjuje," je s sarkastičnim nasmeškom predstavnike medijev čez lužo pozdravil slovenski košarkar. "Imel sem odlično poletje, zadovoljen sem z delom, ki sem ga opravil, potem sem se vrnil v Los Angeles in podpisal podaljšanje pogodbe. Ko prideš v novo ekipo sredi sezone, je težko, a priprave mi bodo zelo pomagale, da se spoznamo in povežemo. S trenerjem sva se veliko pogovarjala in verjamem, da se bomo povezali. Počutim se veliko bolje kot lani, ko sem prišel med sezono. Imel sem odlično poletje z reprezentanco, kjer sem bil vodja in zato se bolje počutim tudi zdaj tukaj ob novem začetku. Komaj čakam, da začnemo z delom. Veselil sem se vrnitve nazaj in počutim se pripravljenega na novo sezono," je dejal Dončić.

Nova pogodba z Lakersi in okrepitve

Slovenec je v začetku avgusta podpisal novo triletno pogodbo z Los Angeles Lakers v vrednosti 142 milijonov evrov. V novi sezoni bodo imeli od Dončića bolj donosno pogodbo le štirje igralci. Potem ko je z menjavo za Luko Dončića šokiral ligo NBA, je generalni direktor Lakersov in predsednik košarkarskih operacij Rob Pelinka sestavljanje ekipe sredi sezone primerjal s "poskusom sestavljanja letala v zraku". Letos bodo Lakersi dobili svojo polno pisto. Poleti so nove moči med drugim našli v Marcusu Smartu, DeAndreju Aytonu, Jaku LaRavii in Adouju Thierju, izbranem v drugem krogu nabora. Dončić je večkrat dejal, da se veseli celotne predsezone v dresu Lakersov, da bi zgradil kemijo s soigralci.

Ekipi se je pridružil Deandre Ayton. Foto: Guliverimage

"Komunikacija bo pomembna, treba bo preizkusiti stvari v igri, za kar v prejšnji sezoni nismo imeli priložnosti. Zato bo še pomembnejša priprava, da se spoznamo, na treningih lahko grešimo, lahko se učimo in veselim se, da bom spoznal vse nove fante," je o okrepitvah povedal slovenski as. "Vsi bodo pomembni za našo igro, imamo odlične okrepitve, čaka nas predsezona, veselim se igranja z vsemi, z nekaterimi smo bili prej večkrat tekmeci in vesel sem, da smo zdaj soigralci ter da bomo igrali skupaj," je še povedal Dončić, ki je nekaj besed namenil tudi Aytonu. "Bil sem navdušen, ko so mi povedali, da ga bodo poskušali podpisati. Spomnim se, ko sva bila skupaj na naboru, vesel sem, da sva zdaj skupaj v ekipi."

Govora je bilo tudi o tako zelo opevani telesni transformaciji po koncu lanske sezone. "Počutim se manj utrujenega, hitrejšega. V Evropi so tekme dolge 40 minut, tukaj je osem minut več. A na evropskem prvenstvu si tekme sledijo ena za drugo in opazil sem, da sem res manj utrujen, to je najbolj opazno," je povedal Ljubljančan.

Čas za korak naprej

Po lanski vihravi sezoni, ki se je končala v prvem krogu končnice, je prepričan, da bodo letos storili korak naprej. "Mislim, da smo lani kljub izpadu pokazali, da lahko igramo proti komurkoli, v določenem obdobju smo igrali najboljšo igro v ligi NBA. Veselim se, ker je zdaj ekipa še okrepljena, in mislim, da lahko dosežemo velike stvari. Zdaj je veliko lažje, lani sem šel čez veliko in ni se bilo enostavno prilagoditi na vse novosti. To je zame zdaj svež začetek, s svežimi mislimi, zdaj sem mentalno v veliko boljšem položaju. Ne vem, koliko časa bomo potrebovali, da se ujamemo, a verjamem, da ne bo dolgo," je še dodal.

Veseli se vnovičnega sodelovanja z LeBronom Jamesom. Foto: Guliverimage

Poleg Dončića bo imel tudi letos glavno besedo LeBron James. "Mislim, da nama bo pomagalo že, da bomo skupaj na treningih. Jaz, Lebron in Austin smo vodje te ekipe in mislim, da nam bosta sodelovanje na parketu na treningih in komunikacija najbolj pomagala. Vesel sem, da igram za Lakerse, to je ena najboljših organizacij na svetu. Zame je to svež začetek in veselim se, da bom del kluba vse od začetka priprav."

Spregovoril je tudi o sodelovanju s trenerjem JJ Redickom, ki je pred kratkim podaljšal sodelovanje z Lakersi, kar je razveselilo tudi Dončića. "Odlično je delati z JJ.-em, upam, da bova sodelovala do konca moje kariere. Odlično komunicirava, imama odličen odnos, res sem vesel, da je moj trener. Čez poletje sem trdo delal, imel sem veliko časa po hitrem koncu sezone. Izboljšati mojo fizično pripravo je bil moj glavni fokus. Verjamem, da nas čaka zabavna sezona," je še dodal Dončić.

Preberite še: