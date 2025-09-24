Nova sezona lige NBA se bliža, Luka Dončić pa bo vanjo vstopil kot eden osrednjih košarkarjev, ki bi lahko močno zaznamovali novo tekmovalno obdobje. Po poletni telesni transformaciji in odličnem individualnem vložku na EuroBasketu bodo oči še toliko bolj uprte vanj. Bo izzval Nikolo Jokića in Shaia Gilgeous-Alexandra v boju za naziv MVP? Kaj pravijo strokovnjaki? Kaj lahko naredi Dončić s soigralci?

Dončić v troboju za MVP z Jokićem in Shaijem

V tradicionalni anketi pred začetkom sezone, ki jo pripravljajo pri ESPN in v katero je vključenih 20 trenerjev, skavtov in vodilnih mož iz lige NBA, je Luka Dončić prejel štiri glasove za naziv MVP, takoj za Nikolo Jokićem (sedem) in Shaiem Gilgeous-Alexandrom (pet). Vsi trije naj bi tvorili elitno trojico prihodnje sezone. "Je v formi in motiviran," je poudaril eden od direktorjev z vzhoda. To bo njegova prva polna sezona v dresu LA Lakers in priložnost, da pokaže, da lahko klub morda popelje celo na najvišjo stopničko.

Najboljši na svetu? Jokić pred Dončićem.

Čeprav je Dončić prejel en glas za najboljšega igralca na svetu, ostaja Nikola Jokić nesporni vodilni v tej kategoriji. Kar 19 od 20 glasovalcev ga vidi kot številko ena. "Dokler hodi in diha, je najboljši," je bil neposreden eden izmed vodilnih mož vzhoda. A dejstvo, da je Dončić v tej elitni druščini, kaže, kako visoka so pričakovanja in kako ga stroka ceni.

Luka Dončić je dobro igal v poletnem obdobju v dresu slovenske košarkarske reprezentance. Foto: Guliverimage

Leta 2030? Dončić še vedno med najboljšimi.

Pri vprašanju, kdo bo najboljši igralec lige leta 2030, je Victor Wembanyama prejel večino glasov (16), a je Dončić z dvema glasovoma še vedno med vodilnimi, kar kaže, da ga vidijo v ligi NBA na dolgi rok.

LeBronova prihodnost nejasna, vrata odprta za Dončića

Medtem ko se LeBron James pripravlja na svojo 23. sezono, je njegova prihodnost vse prej kot gotova. Pet posameznikov meni, da se bo upokojil po koncu sezone, sedem ga vidi tudi v sezoni 2026/27 pri Lakersih. Že zdaj pa je jasno, da v Kaliforniji vse gradijo okoli Luke Dončića, ki postaja prvi obraz druge najbolj trofejne franšize v ligi NBA.

Kako se bo v novi sezoni znašel v dresu LA Lakers? Foto: Guliverimage

Lakers med skromnejšimi zmagovalci poletja

V anketi, v kateri so omenjene spraševali, kdo je najbolje trgoval v poletnem obdobju, so Lakers prejeli vsega en glas, a je bilo podaljšanje pogodbe z Luko Dončićem označeno kot ena najboljših potez poletja. Denver je z okrepitvami okoli Jokića prejel več pohval, medtem ko je največji aplavz požela Atlanta.

Oklahoma City ali Denver? Kdo bo prvak? LA Lakers ni na vidiku.

Glede napovedi končnega zmagovalca lige NBA je jasno: Aktualni prvaki Oklahoma City Thunder so prejeli 18 glasov, Denver preostala dva. LA Lakers se še ne omenjajo kot resni kandidati, a se lahko z Dončićem kot motorjem ekipe hitro povzpnejo na radar. Zlasti če bo prišlo še do kakšne kadrovske rošade, ki jo lahko pričakujemo na zahodnem delu ZDA. Na vzhodu so mnenja deljena, a nobena ekipa ne velja za realno grožnjo zahodnim velikanom.