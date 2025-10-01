Čeprav je Luka Dončić videti veliko bolje kot ob koncu prejšnje sezone, pa je številka na tehtnici višja. Ljubljančan namreč tehta sedem kilogramov več kot lani na začetku sezone.

Luka put on 14 pounds from last season I’m crying pic.twitter.com/Go5ZSeGeEY — 🐦‍🔥 (@MilroeToJSN) September 29, 2025

Slovenski košarkar Luka Dončić že vse od poletja polni medijske stolpce zaradi svoje telesne preobrazbe. Na bolje. Mnogi so pisali in ugibali, da je Dončić v pripravljalnem obdobju oziroma pred EuroBasketom shujšal za več kot deset kilogramov, kar bi si lahko mislili na prvi pogled.

A zadnji uradni podatki moštva Los Angeles Lakers kažejo, da 26-letni slovenski košarkarski superzvezdnik v sezono vstopa s 111 kilogrami, kar je sedem kilogramov več kot na začetku prejšnje sezone, ko je imel 104 kilograme. Iz tega lahko sklepamo, da je Dončić v zadnjem obdobju dobil veliko mišične mase. Po nekaterih podatkih je Luka v preteklosti tehtal že 122 kilogramov, so zapisali pri basketnews.

Luka Dončić Foto: Reuters

Tudi v novi sezoni od njega veliko pričakujejo

Luka Dončić vstopa v svojo osmo sezono košarkarske lige NBA, prvo, ki jo bo v celoti odigral pri Los Angeles Lakersih. Na 28 tekmah rednega dela sezone, v katerih je nosil dres Jezernikov, je v povprečju dosegal 28,2 točke, 8,1 skoka in 7,5 podaje. Tudi letos od njega veliko pričakujejo.

