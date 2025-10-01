Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sreda,
1. 10. 2025,
11.39

Osveženo pred

58 minut

Luka Dončić

Sreda, 1. 10. 2025, 11.39

58 minut

Teža Luke Dončića

Ne boste verjeli, a Luka Dončić tehta še več

Avtor:
B. B.

Luka Dončić tehta kar sedem kilogramov več. Foto Guliverimage

Luka Dončić tehta kar sedem kilogramov več.

Foto: Guliverimage

Čeprav je Luka Dončić videti veliko bolje kot ob koncu prejšnje sezone, pa je številka na tehtnici višja. Ljubljančan namreč tehta sedem kilogramov več kot lani na začetku sezone.

Slovenski košarkar Luka Dončić že vse od poletja polni medijske stolpce zaradi svoje telesne preobrazbe. Na bolje. Mnogi so pisali in ugibali, da je Dončić v pripravljalnem obdobju oziroma pred EuroBasketom shujšal za več kot deset kilogramov, kar bi si lahko mislili na prvi pogled.

A zadnji uradni podatki moštva Los Angeles Lakers kažejo, da 26-letni slovenski košarkarski superzvezdnik v sezono vstopa s 111 kilogrami, kar je sedem kilogramov več kot na začetku prejšnje sezone, ko je imel 104 kilograme. Iz tega lahko sklepamo, da je Dončić v zadnjem obdobju dobil veliko mišične mase. Po nekaterih podatkih je Luka v preteklosti tehtal že 122 kilogramov, so zapisali pri basketnews.

Luka Dončić | Foto: Reuters Luka Dončić Foto: Reuters

Tudi v novi sezoni od njega veliko pričakujejo

Luka Dončić vstopa v svojo osmo sezono košarkarske lige NBA, prvo, ki jo bo v celoti odigral pri Los Angeles Lakersih. Na 28 tekmah rednega dela sezone, v katerih je nosil dres Jezernikov, je v povprečju dosegal 28,2 točke, 8,1 skoka in 7,5 podaje. Tudi letos od njega veliko pričakujejo.

