Tako sta Dončićevi najljubši dekleti preživeli poletje

Anamaria Goltes, zaročenka Luke Dončića, je objavila niz poletnih utrinkov in pokazala tudi njuno hčer Gabrielo.

Anamaria Goltes je na Instagramu objavila povzetek letošnjega poletja, z nizom fotografij je pokazala, kako je uživala v dolgih, toplih dneh.

Zaročenka Luke Dončića je na nekaterih fotografijah pokazala tudi njuno hčer Gabrielo, ki bo konec novembra dopolnila dve leti in ki nezadržno raste.

Fotografije svoje prvorojenke je pred nekaj dnevi objavil tudi Dončić, ki svojo zasebnost sicer skrbno skriva.