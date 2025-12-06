Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
6. 12. 2025,
18.57

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
vaterpolo

Sobota, 6. 12. 2025, 18.57

1 ura, 1 minuta

Ljubljana in Maribor gostitelja naslednjega kroga vaterpolskega pokala challenger

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
vaterpolo žogo splošna | Foto STA

Foto: STA

Pred tednom dni se je končal prvi krog kvalifikacij pokala challenger v vaterpolu, na katerem si je AVK Branik Maribor pred domačimi gledalci s prvim mestom priboril napredovanje v zgornjem delu razporeda. Mariborčani so zdaj dobili potrditev, da bodo gostili tudi turnir drugega kroga kvalifikacij.

Že v ponedeljek bo žreb za drugi krog kvalifikacij, ki bo med 13. in 15. februarjem prihodnje leto. Poleg Mariborčanov bosta turnirja gostila še Galatasaray (Turčija) in EVK Zaibas (Litva).

Mariborčani se tako zagotovo ne morejo udariti s podprvaki tekmovanja iz Litve, prav tako ne s prvaki iz sezone 2023/24, ko so Turki v finalu načrte prekrižali kranjskemu Triglavu.

Možna tekmeca iz prvega bobna sta Banja Luka in portugalski Vitoria Sport Clube.

Največji izziv iz tretjega bobna zagotovo predstavljata malteški San Giljan, za katerega nastopajo številni reprezentanti Malte in tudi dobitnik brona z olimpijskih iger v Parizu z reprezentanco ZDA, Marko Vavić, ter turška Heybeliada ASC.

Ob morebitnem nastopu proti finskemu Cetus Espoo bodo slovenski prvaki zagotovo v vlogi favorita. Zadnja ekipa v tem bobnu je švicarski Carouge Natation, s katerim se Mariborčani zaradi nastopanja v isti skupini v prvem krogu kvalifikacij ne morejo pomeriti.

Tekme za razvrstitev od 13. do 18. mesta bodo v istem časovnem okviru. Te bo prav tako gostil slovenski klub - VK Ljubljana Slovan. Ljubljančani so na turnirju v Mariboru močno oslabljeni zasedli tretje mesto. Tukaj žreba ne bo, saj bo turnir potekal po sistemu vsak z vsakim.

Zoran Stevanović
Sportal "Razrešeni predsednik zveze noče oditi, novi zavrnil izvensodno poravnavo"
vaterpolo žogo splošna
Sportal Mariborski vaterpolisti osvojili turnir, zadnji dan do zmage tudi Ljubljančani
Boris Margeta
Sportal Boris Margeta: OI v Sydneyju presenečenje, Pariz vrhunec kariere
vaterpolo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.