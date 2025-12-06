Ljubljana in Maribor gostitelja naslednjega kroga vaterpolskega pokala challenger

Pred tednom dni se je končal prvi krog kvalifikacij pokala challenger v vaterpolu, na katerem si je AVK Branik Maribor pred domačimi gledalci s prvim mestom priboril napredovanje v zgornjem delu razporeda. Mariborčani so zdaj dobili potrditev, da bodo gostili tudi turnir drugega kroga kvalifikacij.

Že v ponedeljek bo žreb za drugi krog kvalifikacij, ki bo med 13. in 15. februarjem prihodnje leto. Poleg Mariborčanov bosta turnirja gostila še Galatasaray (Turčija) in EVK Zaibas (Litva).

Mariborčani se tako zagotovo ne morejo udariti s podprvaki tekmovanja iz Litve, prav tako ne s prvaki iz sezone 2023/24, ko so Turki v finalu načrte prekrižali kranjskemu Triglavu.

Možna tekmeca iz prvega bobna sta Banja Luka in portugalski Vitoria Sport Clube.

Največji izziv iz tretjega bobna zagotovo predstavljata malteški San Giljan, za katerega nastopajo številni reprezentanti Malte in tudi dobitnik brona z olimpijskih iger v Parizu z reprezentanco ZDA, Marko Vavić, ter turška Heybeliada ASC.

Ob morebitnem nastopu proti finskemu Cetus Espoo bodo slovenski prvaki zagotovo v vlogi favorita. Zadnja ekipa v tem bobnu je švicarski Carouge Natation, s katerim se Mariborčani zaradi nastopanja v isti skupini v prvem krogu kvalifikacij ne morejo pomeriti.

Tekme za razvrstitev od 13. do 18. mesta bodo v istem časovnem okviru. Te bo prav tako gostil slovenski klub - VK Ljubljana Slovan. Ljubljančani so na turnirju v Mariboru močno oslabljeni zasedli tretje mesto. Tukaj žreba ne bo, saj bo turnir potekal po sistemu vsak z vsakim.