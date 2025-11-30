Mariborski vaterpolisti osvojili turnir, zadnji dan do zmage tudi Ljubljančani

Vaterpolisti mariborskega Branika so zmagovalci prvega kroga pokala challenger v domačem Pristanu. V odločilni tekmi za prvo mesto so premagali Carouge Natation iz Ženeve s 20:13 (5:4, 3:1, 6:4, 6:4).

Tekma je odločala le o prvem mestu na turnirju, že pred tem pa sta si obe ekipi zagotovili napredovanje v naslednji krog. V boju za tretje mesto pa je Ljubljana Slovan premagala portugalski Clube Naval Povoense s 17:12. Ekipi bosta evropski pokal nadaljevali v tolažilni skupini. Žreb za februarske turnirje, premor je potreben zaradi evropskega prvenstva v Beogradu, bo na sporedu že ta teden. Oba slovenska kluba si želita tudi organizacijo.

Mariborski navijači so po vročem sobotnem slovenskem derbiju uživali v še eni poslastici. Švicarji so v prvi četrtini vztrajno lovili priključek, ga imeli nazadnje pri izidu 3:3 in šli na prvi odmor z golom zaostanka. V drugem delu je ob borbeni igri razlika narasla na 7:4 in 8:5. Odločitev o zmagovalcu je padla po menjavi strani. Aljaž Troppan in Jurij Seljak sta v drugi minuti v razmaku 25 sekund zadela še tretjič in razlika je narasla na 10:5.

"Danes je zmagal mladostni polet, naša večja želja in borbenost. Nikakor ni bilo lahko in sredi tekme bi se lahko vse tudi obrnilo, če bi Švicarji zadeli nekaj strelov. S prvim mestom smo seveda lahko zelo zadovoljni, saj so bili tudi Portugalci in včeraj Ljubljančani močni tekmeci. Za nas je zelo pomembno tudi, da smo se pred tekmami dogovorili za način igre in se tega držali," je po tekmi povedal trener Milan Mitrović.

Za naslednji krog pa pravi: "Glede na to, da smo tukaj zmagali, nikakor nismo brez možnosti. Najprej pa moramo počakati na tekmece, s katerimi se bomo srečali, saj se lahko zgodi tudi, da dobimo kakšne res zahtevne nasprotnike."

Za Branik sta štiri gole dosegla Troppan in Seljak, tri Miha Šantak, dva Nikola Miletić in Vid Brčić, po enega pa Aleksander Paunovič, Tim Kačić, Veljko Bucalo in Anes Hadžić.

Ljubljančani so na krilih Jureta Betona ugnali Portugalce. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ljubljanski vaterpolisti visoko ugnali Portugalce

Vaterpolisti Ljubljane Slovana se od kvalifikacijskega turnirja za pokal challenger v Mariboru poslavljajo z zmago s 17:12 (3:2, 7:2, 4:3, 3:3) nad portugalskim moštvom Clube Naval Povoense. Na turnirju so zasedli tretje mesto in bodo tekmovanje nadaljevali v tolažilni skupini.

Ljubljanski vaterpolisti so v Mariboru vendarle prišli do prve zmage. Portugalci so se dobro upirali do začetka druge četrtine, ko je Ricardo Jose Ferreira izenačil na 3:3. Nato je vratar Jure Beton portugalskemu napadu z uspešnimi obrambami povzročil kar nekaj preglavic in z delnim izidom 7:2 so Ljubljančani odločili tekmo v svoj prid. Ob koncu je razlika znašala celo 17:7, tekmeci pa so poraz vendarle malo ublažili.

"Danes, pa tudi v soboto smo dokazali, da igramo dober vaterpolo. Žal smo v Maribor pripotovali brez četverice poškodovanih igralcev, pridružilo se je nekaj bolezni in v ekipo smo morali vključiti zelo mlade. Na ta način kaj več ni bilo dosegljivo, pa čeprav so se igralci izjemno borili," je bil na koncu z izkupičkom zadovoljen trener Jure Škof in vsekakor napovedal, da bodo prvakom iz Maribora še močnejši tekmec v nadaljevanju sezone.

Marcel Lipnik in Enej Potočnik sta za Ljubljančane dosegla po pet golov, Matija Bernard Čanč tri, Anže Povhe dva ter Luka Ćetković in Vuk Petrović po enega.