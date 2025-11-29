Vaterpolisti Branik Maribora že v naslednjem krogu pokala challenger

Vaterpolisti mariborskega Branika so v domačem bazenu v drugem krogu kvalifikacijskega turnirja evropskega pokala challenger v slovenskem obračunu premagali Ljubljano Slovan s 17:12 (6:3, 3:4, 3:4, 5:1) in se uvrstili v nadaljevanje tekmovanja. Ljubljančani bodo igrali v tolažilni skupini.

Slovenski derbi v bazenu Pristan je za Mariborčane pomenil potrditev napredovanja, za Ljubljančane pa po petkovem porazu s švicarskim Carouge Natationom zadnjo možnost, da morda vendarle zasedejo eno od prvih dveh mest.

Po zmagi državnih prvakov je jasno, da bodo Mariborčani v nedeljo ob 12. uri igrali s Švicarji za prvo mesto, Ljubljančani pa bodo častno zmago dve uri prej skušali doseči v dvoboju s portugalskim moštvom Clube Naval Povoense. V nadaljevanju oba slovenska kluba vnovič najavljata kandidaturo za organizacijo naslednjega turnirja.

Tekmo so bolje odprli Ljubljančani, ki so povedli z 1:0 in 2:1, a so gostitelji hitro postavili stvari na svoje mesto ter imeli po golu Jurija Seljaka minuto in 25 sekund pred koncem prve četrtine tri gole naskoka (5:2). Ko je Aljaž Troppan sredi druge četrtine zadel za 8:3, je vse kazalo, da je zmagovalec znan.

Ljubljančani pa se niso predali. Do polčasa so se približali na 9:7, po menjavi strani pa sta Martin Petković in Marcel Lipnik presenetljivo poskrbela za izenačenje. Anes Hadžić in Jurij Seljak sta naprej skrbela za minimalno vodstvo Maribora, laže so domači zadihali po golu Aljaža Pevca za 12:10, a le na kratko do gola Jake Klobučarja. Šele v zadnjem delu so gostitelji odločili srečanje v svoj prid, ko so povedli za tri, po golu Vida Brčića za 16:12 tri minute in pol pred koncem pa je bil zmagovalec znan.

Za Mariborčane sta trikrat zadela Nikola Miletić in Seljak, po dvakrat Pevec, Hadžič in Troppan, po enkrat pa Tim Kačić, Harun Kazagić, Miha Šantak, Roko Bašić in Brčić. Za Ljubljančane je štiri gole dosegel Luka Ćetković, tri Enej Potočnik, dva Lipnik, po enega pa Anže Povhe, Klobučar in Petković.

Strelec treh golov Potočnik je po tekmi razmišljal: "Zelo sem utrujen, a tudi ponosen na ekipo. Mislim, da smo odigrali zelo dobro tekmo. Manjkalo nam je nekaj ključnih igralcev, vendar smo jih dobro nadomestili. Dobro smo se borili. Menim, da če bi bila naša ekipa popolna, bi bil rezultat drugačen."

Precej bolj zadovoljen s končnim izidom je bil slovenski reprezentant Šantak. "Do konca smo morali odigrati tako, kot smo se dogovorili. Zagotovo je bilo prisotne nekaj nervoze. Delali smo napake, toda najpomembneje je, da smo tekmo na koncu pripeljali v našo korist. Edino, kar šteje, je zmaga."