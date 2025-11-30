Velik evropski vojaški dosežek. Američani so lahko zaskrbljeni.

Ameriški obrambni sistemi Patriot so zelo znan sistem za zračno obrambo. A kot trdi načelnik generalštaba francoske vojske Fabien Mandon, se v vojni v Ukrajini bolj od njih odreže francosko-ameriški sistem zračne obrambe SAMP/T.

General Fabien Mandon trdi, so francosko-italijanski sistemi SAMP/T, nameščeni v Ukrajini, sposobni prestrezati nadgrajene ruske napade, kar je naloga, s katero se ameriški sistemi Patriot težko spopadajo. Zato Mandon sklepa, da SAMP/T prekaša sistem Patriot.

Kaj je sistem SAMP/T?

SAMP/T (Sol-Air Moyenne-Portée/Terrestre, francosko za "zemlja-zrak srednjega dosega/kopenski") je mobilni raketni sistem zemlja-zrak, razvit kot skupni francosko-italijanski projekt.

According to the Chief of the Defence Staff of the French Armed Forces (@CEMA_FR), the Franco-Italian SAMP/T systems deployed in Ukraine are capable of intercepting upgraded Russian attacks, a task with which the US Patriot systems are struggling. He, therefore, concluded that… https://t.co/NCGeeUqNLi pic.twitter.com/Fj2a5j5kUH — French Aid to Ukraine 🇨🇵 🇺🇦 (@aidefranceukr) November 6, 2025

Sposoben je obrambe pred letali, manevrirnimi izstrelki in taktičnimi balističnimi raketami. Septembra 2025 je Danska napovedala, da bo kupila dva sistema SAMP/T kot komponento dolgega dosega svojih integriranih zemeljskih sistemov zračne obrambe.