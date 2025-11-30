Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

30. 11. 2025,
15.16

Nedelja, 30. 11. 2025, 15.16

29 minut

Velik evropski vojaški dosežek. Američani so lahko zaskrbljeni.

Aster 30 SAMP/T | Sistem SAMP/T naj bi prekašal ameriškega Patriota. | Foto Guliverimage

Sistem SAMP/T naj bi prekašal ameriškega Patriota.

Foto: Guliverimage

Ameriški obrambni sistemi Patriot so zelo znan sistem za zračno obrambo. A kot trdi načelnik generalštaba francoske vojske Fabien Mandon, se v vojni v Ukrajini bolj od njih odreže francosko-ameriški sistem zračne obrambe SAMP/T.

General Fabien Mandon trdi, so francosko-italijanski sistemi SAMP/T, nameščeni v Ukrajini, sposobni prestrezati nadgrajene ruske napade, kar je naloga, s katero se ameriški sistemi Patriot težko spopadajo. Zato Mandon sklepa, da SAMP/T prekaša sistem Patriot.

Kaj je sistem SAMP/T?

SAMP/T (Sol-Air Moyenne-Portée/Terrestre, francosko za "zemlja-zrak srednjega dosega/kopenski") je mobilni raketni sistem zemlja-zrak, razvit kot skupni francosko-italijanski projekt.

Sposoben je obrambe pred letali, manevrirnimi izstrelki in taktičnimi balističnimi raketami. Septembra 2025 je Danska napovedala, da bo kupila dva sistema SAMP/T kot komponento dolgega dosega svojih integriranih zemeljskih sistemov zračne obrambe.

